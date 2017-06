Košický primátor Raši tvrdí, že nemá výhody z podnikania spoločnosti KOSIT

KOŠICE 7. júna (WebNoviny.sk) – Primátor mesta Košice Richard Raši odmieta nepravdivé obvinenia poslancov Rastislava Trnku a Jaroslava Polačeka, pretože ani on, ani nikto z jeho blízkych nemá žiadne finančné výhody z podnikateľskej činnosti spoločnosti KOSIT.

Uviedla to hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová v reakcii na výzvu mestského poslanca Jaroslava Polačeka, aby Richard Raši potvrdil, že on a ani nikto z jeho blízkych osôb, prípadne členov strany Smer-SD nemá žiadne finančné, alebo iné výhody z tohto typu podnikania.

Poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček na brífingu kritizovali košického primátora Rašiho v súvislosti so zámerom predať 29 percent akcií, ktoré má mesto v akciovej spoločnosti KOSIT, ako aj skutočnosť, že mesto platí 72 eur za tonu likvidácie komunálneho odpadu v miestnej spaľovni, kde sa energeticky zhodnocuje.

Stanovisko spoločnosti KOSIT

Svoje stanovisko zaslala aj spoločnosť KOSIT. Dôrazne sa ohradzuje voči zneužívaniu jej mena a jej postavenia v rámci politickej kampane vedenej Polačekom a Trnkom.

„Ide o účelovú diskreditáciu spoločnosti KOSIT a. s. na účely vlastnej propagácie týchto komunálnych politikov v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, pričom ich kampaň môže významným negatívnym spôsobom zasiahnuť podnikanie spoločnosti KOSIT,“ uvádza sa v stanovisku.

Spoločnosť KOSIT a. s. už v minulom období, v reakcii na konanie Polačeka a Trnku, podnikla príslušné právne kroky a je aj teraz pripravená obhájiť svoje záujmy a dobrú povesť všetkými dostupnými legitímnymi a legálnymi prostriedkami. Aj touto cestou spoločnosť KOSIT a. s. vyzýva Polačeka a Trnku, aby ihneď upustili od svojho konania poškodzujúceho spoločnosť KOSIT a. s.

Podľa stanoviska neobstojí požiadavka Trnku a Polačeka na zníženie ceny za likvidáciu odpadu v tomto roku. Tvrdenia o znižovaní cien spoločnosťou KOSIT a. s. po 1. januári tohto roka pri porovnaní s medziročným nárastom vstupných nákladov majúcich vplyv na cenu nie sú ekonomicky obhájiteľné.

Podpora všetkých naplánovaných investícií

V stanovisku spoločnosť uvádza, že majoritný akcionár sa zaviazal cenu za energetické zhodnotenie odpadov fixovať na obdobie do roku 2021, a nie ju zvyšovať v prípade, že mu mesto Košice predá podiel vo výške 29 %. Základom tohto rozhodnutia je deklarovaná podpora všetkých naplánovaných investícií – predovšetkým do obnovy zariadení, ako aj do rozvojových projektov.

„Doteraz páni Polaček a Trnka zavádzali, keď tvrdili, že spoločnosť KOSIT a. s. môže kedykoľvek zvýšiť ceny podľa zmluvy, v súčasnosti im však prekáža už aj garancia stability ceny za energetické zhodnotenie odpadov napriek neustále rastúcim nákladom na prevádzku,“ píše sa v stanovisku.

Podľa stanoviska spoločnosti KOSIT, vyjadrenia Polačeka a Trnku o tom, že zhodnocovanie odpadov v rámci súčasne platnej zmluvy je pre mesto Košice nevýhodné, sú nepravdivé a zavádzajúce a ich tvrdenia nie sú podložené žiadnymi relevantnými skutočnosťami. Rovnako tak považuje spoločnosť KOSIT a.s. za klamlivé a účelové tvrdenia týkajúce sa privatizácie či vytvárania „monopolu“.