Košický U.S. Steel skončil v strate, výroba ocele sa vlani prepadla o štvrtinu

Košický U.S. Steel v minulom roku výrazne ubral z plynu. Podľa údajov zverejnených americkým koncernom U.S. Steel totiž jeho európske zastúpenie, pozostávajúce iba z košických oceliarní, vykázalo vlani prepad vo výrobe a dodávkach ocele, ako aj v celkovom hospodárení.

Košický U.S. Steel totiž v roku 2019 vygeneroval stratu pred zdanením a úrokmi v objeme 57 miliónov amerických dolárov (USD), kým rok predtým sa naopak chválil desaťpercentným nárastom zisku na takmer 360 miliónov USD.

Dodávky z košických oceliarní pritom vlani medziročne klesli o takmer 20 % na 3,59 milióna tony ocele. V súlade s tým sa vyvíjala aj samotná produkcia surovej ocele, ktorá v minulom roku dosiahla 3,9 milióna tony a oproti roku 2018 klesla o vyše 22 %.

Kým v roku 2018 U.S. Steel Košice využíval svoje výrobné kapacity na 100 %, v minulom roku to už bolo iba 78 %. Hoci výroba v závode klesala, investície v európskej prevádzke U.S. Steelu rástli. Podľa amerického koncernu totiž vlani dosiahli 153 miliónov USD, čo oproti roku 2018 predstavovalo nárast o vyše 47 %.

Slabá druhá polovica roka 2019

Výroba v košických oceliarňach pritom slabla najmä v druhej polovici minulého roka po odstavení jednej z troch vysokých pecí. Výrobné kapacity hutníckej fabriky tak boli v poslednom štvrťroku minulého roka využité iba na 61 %, oproti 96 % z posledných troch mesiacov roka 2018.

V konečnom dôsledku tak výroba surovej ocele v Košiciach v poslednom kvartáli vlaňajška medziročne klesla o vyše 36 % na 773 tisíc ton a dodávky ocele sa prepadli o takmer 30 % na 757 tisíc ton. Len za posledné tri mesiace roka tak košický U.S. Steel vygeneroval stratu pred zdanením a úrokmi v objeme 30 miliónov USD, oproti 62-miliónovému zisku spred roka.

Skrátený pracovný čas

Americký koncern U.S. Steel však horšie hospodárske výsledky vo svojom európskom segmente avizoval už pred rokom, keď hovoril o očakávanom znížení produkcie. Pripisoval to značným tlakom na svoju európsku prevádzku, vyšším cenám výrobných vstupov a tiež nepriaznivému vplyvu výmenného kurzu eura.

Medzi tým košické oceliarne v minulom roku reagovali na negatívny vývoj na európskom trhu s oceľou viacerými opatreniami. Od mája bol v košickom podniku na niekoľko mesiacov zavedený štvordňový pracovný týždeň.

Samotný U.S. Steel v auguste navrhoval so štvordňovým pracovným týždňom pokračovať, odborári s tým však nesúhlasili. Neskôr sa s vedením spoločnosti dohodli na skrátenom pracovnom čase aj na mesiace december a tohtoročný január a február.

Odstavená vysoká pec číslo 2

Okrem toho sa hutnícka fabrika rozhodla v júni odstaviť vysokú pec číslo 2. Ďalším krokom v reakcii na nezlepšujúcu sa situáciu na trhu s oceľou v Európe bolo júlové oznámenie vedenia U.S. Steelu, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí.

Začiatkom decembra sa zase objavila informácia, že košický U.S. Steel v reakcii na trhové podmienky zvyšuje svojim zákazníkom ceny. Napokon hutnícky koncern vlani v decembri oznámil, že pozastavuje vyše stomiliónovú investíciu do novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele.

Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.

(1 EUR = 1,1066 USD)