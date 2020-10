Kotleba by mohol riadiť stranu aj z väzenia, žiadny zákon mu to nezakazuje

V histórii Slovenskej republiky sa dosiaľ nestalo, že by súd poslal predsedu parlamentnej strany za mreže. Na takúto situáciu nemyslí ani zákon o politických stranách, ktorý explicitne nezakazuje šéfovať strane z výkonu trestu. Upozorňuje na to portál Aktuality.sk.

Väzenie s minimálnym stupňom stráženia

Podľa trestného právnika Patrika Raka by preto lídrovi strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marianovi Kotlebovi nič nebránilo v tom, aby svoju funkciu predsedu vykonával aj z väzenia.

„Otázka je, či by to robil priamo alebo cez splnomocnenca, ktorý by plnil jeho pokyny,“ zamýšľa sa Rako. Ak by Kotlebu naozaj zavreli do basy, sedel by vo väznici s minimálnym stupňom stráženia, kde by nemal veľmi obmedzený režim. Rako si preto vie predstaviť, že pri veľkej snahe by ako predseda mohol fungovať aj naďalej.

Verdikt ešte nie je právoplatný

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová v pondelok 12. októbra v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala predsedu politickej strany ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného.

Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.