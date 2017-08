Kotleba by už nebol banskobystrickým županom, porazil by ho Lunter

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) konali tento víkend, ich víťazom by sa stal Ján Lunter, za ktorého by hlasovalo 23,2 percenta respondentov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS v dňoch 31. júna až 10. augusta na objednávku kandidáta na predsedu BBSK Martina Juhaniaka. Agentúra oslovila 1033 respondentov formou telefonického dopytovania. Opýtaní mali odpovedať, ktorému z uchádzačov, ktorí už ohlásili svoju kandidátúru, by dali svoj hlas.

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončil Martin Klus (19,2 %), za ním Martin Juhaniak (14,3 %) a Stanislav Mičev (13,9 %). Zvyšní kandidáti získali podporu menej ako 10 percent. Z oslovených odpovedalo 10,4 percenta, že by nešli voliť a 41,7 percenta nevedelo, koho by volili.

Ján Lunter 23,2 Martin Klus 19,2 Martin Juhaniak 14,3 Stanislav Mičev 13,9 Jozef Šimko 8,1 Pavel Greksa 6,3 Ivan Saktor 5,9 Milan Urbáni 5,9 Igor Kašper 3,2

V prípade, ak by vo voľbách na predsedu BBSK kandidoval aj Marian Kotleba, získal by podľa prieskmu 21,1 percenta hlasov, čím by sa zaradil za Jána Luntera (21,8 %). Tretí najvyšší počet hlasov by získal Martin Klus (14,4 %), za ním by skončili Martin Juhaniak (10,9 %) a Stanislavovi Mičevovi by odovzdalo svoj hlas 10,1 percenta respondentov.