Kotleba hodil úvodné buly zápasu v Detve, Lintner hovorí o zneužití Tipsport ligy na politické účely

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Veľkú vlnu pobúrenia vyvolal krok vedenia nováčika hokejovej Tipsport ligy 2017/2018 HC 07 Orin Detva, keď na nedeľňajší duel pozvalo šéfa politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktorý vhodil čestné buly stretnutia proti Košiciam.

Lintner hovorí o zneužití Tipsport ligy

Podľa riaditeľa súťaže Richarda Lintnera týmto konaním došlo k zneužitiu Tipsport ligy na politické účely.

„V prvom rade to vnímame ako etické zlyhanie vedenia HC 07 Detva. Oveľa citlivejšie však vnímame túto skutočnosť aj s ohľadom na blížiace sa voľby do orgánov samospráv, ktoré sa budú konať už o niekoľko týždňov. Je neprípustné, aby bol slovenský šport a hokej zneužívaný na politické ciele. Politika do športu nepatrí. Uvedomujeme si, že narastajúca popularita a výborné marketingové aktivity našej najvyššej hokejovej ligy, ktorá má stále viac a viac fanúšikov, sú silným lákadlom pre politických aktérov na jej zneužitie v ich prospech. Vedenie spoločnosti Pro-Hokej však bude dôsledne apelovať na vedenie jednotlivých klubov, aby rešpektovali interné smernice spoločnosti Pro-Hokej. Spájanie domácej hokejovej súťaže s politikou je v rozpore s týmito internými smernicami spoločnosti Pro-Hokej a závažným priestupkom,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení Richarda Lintnera.

Ospravedlnenie detvianskeho klubu

Vedenie ligy prinieslo aj reakciu šéfa detvianskeho klubu Róberta Ľuptáka.

„Ospravedlňujeme sa všetkým fanúšikom slovenského hokeja a zvlášť našej domácej Tipsport ligy za neúmyselné spojenie hokeja s politikou v rámci 10. kola súťaže. Neuvedomili sme si dôsledky takéhoto konania, ktoré mohlo určitým spôsobom poškodiť pozitívny imidž Tipsport ligy a dôveru fanúšikov,“ povedal Ľupták.

Detva v nedeľu prehrala doma s Košicami 2:3, v Tipsport lige má na svojom konte len jeden bod a je beznádejne posledná.