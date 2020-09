Kotleba je v povinnej karanténe, zrejme nepríde ani na súd v kauze kontroverzných šekov

Líder opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba je v povinnej karanténe po návrate z Čiernej Hory, ktorá je zaradená medzi rizikové krajiny v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Agentúre SITA túto informáciu potvrdil hovorca strany Ondrej Ďurica. Ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk.

Kauza šekov v hodnote 1488 eur

V utorok 8. septembra sa má pritom Kotleba zúčastniť na pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze šekov za 1 488 eur.

Predseda ĽSNS čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1488 eur.

Neonacistický symbol

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.