Kotleba na najvyššom súde nepochodil, jeho námietku v kauze kontroverzných šekov zamietli

Najvyšší súd SR na štvrtkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obžalovaného poslanca Mariana Kotlebu voči tomu, že sudkyňa, ktorá prejednáva prípad kontroverzných šekov, sa z prípadu nevylúčila pre zaujatosť.

Prekážala mu komunikácia so znalcom

Ako ďalej agentúru SITA informovala Alexandra Važanová z komunikačného referátu NS SR, sťažnosť senát vyhodnotil ako nedôvodnú. Predseda politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) začiatkom júna namietol zaujatosť sudkyne, ktorá prejednáva prípad šekov, pre ktoré je stíhaný.

Ako zdôvodnil, prekáža mu komunikácia sudkyne s jedným zo znalcov, ktorý pre súdne konanie vypracoval posudok. Táto komunikácia, ako aj spôsob vedenia celého procesu, podľa obžalovaného dokazuje jej jednoznačnú zaujatosť voči nemu.

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová sa však podľa vlastných slov necíti voči obžalovanému zaujatá a tohto dôvodu sa nevylúčila z prejednávania prípadu šekov.

„Necítim sa byť v tejto veci zaujatá,” povedala v júni s tým, že jej úlohou ako sudkyne je zistiť skutkový stav veci. Obžalovaný následne voči tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť.

Šeky v sume 1 488 eur

Predseda ĽSNS čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora.

Samosudkyňa Ružena Sabová zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.