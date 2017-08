Kotleba podal sťažnost proti obvineniu v súvislosti s odovzdávaním šekov na 1488 eur

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba podal sťažnosť voči obvineniu pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Ľudová strana Naše Slovensko sťažnosť zverejnila na sociálnej sieti.

“Mám za to, že vydanie predmetného uznesenia bolo motivované politicky, s cieľom poškodiť moju osobu ako predsedu striktne opozičnej parlamentnej politickej strany,” uviedol v sťažnosti adresovanej Národnej kriminálnej agentúre.

Šesť mesiacov až tri roky väzenia

Polícia Kotlebu obvinila v júli v súvislosti s marcovým odovzdávaním dobročinných šekov na sumu 1488 eur.

“Môžeme potvrdiť, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 20. júla vzniesol obvinenie osobe M. K. za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd,” uviedol v júli hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. Za tento trestný čin mu hrozí šesť mesiacov až tri roky väzenia.

Číslo 1488 je extrémistickým symbolom

Kotleba odovzdával v marci tohto roku sociálne slabším rodinám šek v hodnote 1488 eur. Viaceré médiá v tejto súvislosti skonštatovali, že číslo 1488 je extrémistickým symbolom.

„Dve osmičky znamenajú ôsme písmeno v abecede dvakrát po sebe. Ide o písmeno H, teda o pozdrav nacistov ‘Heil Hitler’. Číslo 14 vyjadruje štrnásť slov amerického neonacistického teroristu Davida Lanea, odsúdeného na doživotie: ‘We must secure the existence of our people and a future for white children – Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti’,“ napísal portál pluska.sk s tým, že táto veta sa stala heslom a bojovým pokrikom hnutia White power, ktoré hlása nadradenosť bielej rasy.

Marian Kotleba je zároveň tretím poslancom ĽSNS obvineným z trestného činu extrémizmu.