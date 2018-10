Kotleba podal trestné oznámenie na Danka, kroky predsedu parlamentu označil za sionizmus

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda strany Kotleba – ĽSNS Marian Kotleba podal trestné oznámenie na predsedu Národnej rady Andreja Danka. Informovala o tom RTVS v správach o 19:00. Andrej Danko po júlovej návšteve Izraelu vyhlásil, že chce bojovať proti antisemitizmu a zmeniť jeho definíciu v našich zákonoch.

V októbri chce do pléna NR SR predložiť uznesenie, kde bude pojem jasne definovaný a ako vtedy uviedol, tým chce bojovať proti kotlebovcom. Skupinu poslancov za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko označil za vážny problém krajiny a nazval ich šialencami.

Danko chce Trestný zákon zlepšiť tak, aby, ako uviedol, so šialencami, ktorí v pléne NR SR popierajú holokaust, urobil poriadok. Kotlebovcom sa to nepáči a tak podľa informácií RTVS podal Marian Kotleba na predsedu parlamentu na generálnej prokuratúre trestné oznámenie za vyhrážanie. Podanie bolo následne postúpené na bratislavskú krajskú prokuratúru, ktorá by sa mala touto vecou zaoberať.

Ako uviedol poslanec NR SR za ĽSNS Milan Uhrík, trestné oznámenie je reakciou na Dankovo vyjadrenie, že kotlebovcom vyhlasuje vojnu a na návrh zákona, ktorým chce podporiť rozpustenie ĽSNS. Kroky predsedu parlamentu Kotleba označil za sionizmus, čo je ideológia fungovania židovského štátu.