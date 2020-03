Kotleba sa v kauze kontroverzných šekov na 1488 eur cíti nevinný

Predseda politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS) Marian Kotleba sa v kauze odovzdávania kontroverzných šekov cíti nevinný. Vyhlásil to vo štvrtok pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Pojednávanie v tomto prípade začalo koncom januára, bolo však odročené na žiadosť obžalovaného. Sudkyňa vtedy totiž skonštatovala, že vec týkajúca sa odovzdávania šekov na sumu 1488 eur, môže byť posudzovaná podľa prísnejšej právnej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a podporovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Kotlebu prišli podporiť aj jeho poslanci

Na súd vo štvrtok prišlo svojho predsedu podporiť viacero členov ĽS NS vrátane zvolených poslancov Milana Mazureka, Stanislava Mizíka alebo Martina Beluského a tiež niekoľko desiatok priaznivcov.

Obžalovaného pred súdom zastupujú traja advokáti. Na programe pojednávania je výsluch viacerých svedkov. Kočner momentálne čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú

Číslo 14 v sume 1488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede. Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov.

Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Kočner v minulosti už pre odovzdávanie šeku čelil obžalobe, Špecializovaný trestný súd ju však odmietol.