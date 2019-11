Kotleba znovu pomohol Smeru a SNS zastaviť prieskumy. Na ťahu je Ústavný súd

Moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky sa predlžuje zo súčasných 14 na 50 dní. Parlament v utorok prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a podľa novely posledné prieskumy by sa mohli zverejniť 10. januára.

Hlava štátu však neodkladne podá na Ústavný súd SR návrh na preskúmanie ústavnosti schváleného zákona a požiada aj o pozastavenie jeho účinnosti. Pre ústavný súd v novom zložení to bude prvá veľká skúška.

Na svoje si môžu prísť falošné agentúry

Schválením zákona sa podľa výkonného riaditeľa agentúry AKO Václava Hřícha vytvára priestor pre falošné agentúry. Tie na sociálnych sieťach budú môcť zverejňovať svoje čísla a nikto nebude vedieť, či sa konkrétny prieskum aj reálne uskutočnil.

Členovia Slovenskej asociácie výskumných agentúr musia stále dokladovať, ako sa prieskum konal, kým pri falošných prieskumoch sa ani nevie, či také firmy vôbec existujú.

Hřích si nemyslí, že agentúry ovplyvňujú voličov, ako im to vyčítajú viacerí vládni politici. „Ak by tak bolo, tak by vo svete vládli prieskumné agentúry,“ uviedol pre webnoviny.sk. Prieskumy podľa neho môžu akurát motivačne vplývať na voličov či ísť, alebo nejsť voliť.

Koalícia: Nechceme nikoho umlčať

Podľa predkladateľov novely prieskumy verejnej mienky podliehajú vplyvom politických strán, ktoré sa snažia prieskumami verejnej mienky ovplyvňovať mienku voličov. A tvrdia, že tým nechcú obmedziť právo na informácie.

„Neberte to tak, že chceme za každú cenu niekoho umlčiavať. Ale podľa nás je zrejmé, že sa prieskumy stali nástrojom neférového politického boja,“ povedal pre webnoviny.sk predseda parlamentu Andrej Danko.

Opozícia si, samozrejme, myslí opak. Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že koalícia nechce, aby sa ľudia pred voľbami dozvedeli o ich klesajúcich preferenciách.

Podľa PS/Spolu koalícia má strach z toho, že ľudia vládu mafie, oligarchov a ich figúrok vo februári pošlú tam, kam patrí.

Gordický uzol rozsekne Ústavný súd

Na rade je prezidentka. Ešte pri vrátení zákona na opätovné prerokovanie uviedla, že ak parlament jej veto prelomí, je pripravená podať návrh na ústavný súd. Ten by mal posúdil ústavnosť príslušných ustanovení a zároveň požiada o pozastavenie ich účinnosti.

Na jej slová reagoval predseda Smeru Robert Fico. Uviedol, že sa ak to urobí, tak je „jasná opozičná prezidentka, pretože bude bojovať za opozíciu, za nič iné.“

Či budeme poznať prieskumy aj po 10. januári, rozhodne Ústavný súd. Jeho noví členovia budú mať prvú dôležitú prácu, ktorú musia vykonať rýchlo a pod prísnym drobnohľadom verejnosti.