Sulíkovci a KDH sú na hranici zvoliteľnosti, ĽSNS stráca na Smer-SD takmer osem percent

Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili na prelome januára a februára, poslanecké kreslá by získalo deväť politických strán. Najväčšej dôvere voličov sa stále teší Smer-SD s takmer dvadsiatimi percentami hlasov (19,56 %).

V prvej trojke aj kiskovci a kotlebovci

Za vládnou stranou nasleduje Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorej by dalo hlas 11,8 percenta Slovákov. Na treťom mieste by skončila strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí s 10-percentnou podporou.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Denník S urobila spoločnosť Communications & Campaings. Zber informácií uskutočnili na vzorke 1007 respondentov, ktorí odpovedali, že by sa na voľbách zúčastnili.

PS/Spolu s deviatimi percentami

Štvrtým subjektom, ktorý by sa dostal cez prah parlamentu, je koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, ktorú by volilo deväť percent opýtaných.

Nasledujú hnutie OĽaNO s 8,7 %, Sme rodina s 7,2 % a SNS, ktorú by volilo len niečo vyše šesť percent respondentov (6,16%).

Do národnej rady by sa prebojovali aj kresťanskí demokrati z KDH (5,46%) a liberáli z SaS (5,16%). Pred jej bránami by skončila strana exministra Tomáš Druckera Dobrá voľba (4,37%) aj vládna strana Most-Híd (4,17%).