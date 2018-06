Kotlebovci navrhujú zvýšiť a vyplácať materskú dávku aj nepracujúcim rodičom

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) navrhujú, aby na materskú dávku vyplácanú zo Sociálnej poisťovne mali od začiatku budúceho roka nárok aj rodičia, ktorí nikdy nepracovali.

Výpočet dávky z minimálnej mzdy

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý kotlebovci predložili do parlamentu, by na priznanie materskej dávky stačilo, aby mal žiadateľ o dávku ukončené stredoškolské vzdelanie.

„Tieto ženy sú diskriminované, keďže nestihli odpracovať potrebný počet dní alebo skončili stredoškolské vzdelanie a pokračujú v štúdiu na vysokej škole,“ uviedla na štvrtkovej tlačovej besede poslankyňa ĽSNS Jana Nehézová.

Osobe, ktorá nikdy nepracovala, by sa materská dávka podľa nej počítala z minimálnej mzdy. Rodič, ktorý v posledných dvoch rokoch odpracoval v súčasnosti potrebných 270 dní za minimálnu mzdu, by tak dostával rovnakú sumu materskej dávky ako rodič, ktorý nikdy nepracoval.

Vyššia suma materskej dávky

Hoci materská dávka už v súčasnosti dosahuje výšku čistého príjmu zamestnanca, kotlebovci ju chcú ešte zvýšiť. Podľa ich návrhu by mala suma materskej dávky stúpnuť zo 75 % na 90 % hrubého príjmu zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

Znamenalo by to, že napríklad žena s hrubým príjmom 900 eur by mala pri 30-dňovom mesiaci nárok na materskú dávku v sume 799 eur a pri 31-dňovom mesiaci by jej materská dávka bola 825 eur, hoci jej čistá mzda pred odchodom na materskú dovolenku predstavovala 762 eur.

Sprísnenie poberania príspevku pri narodení dieťaťa

Kotlebovci tiež navrhujú predĺžiť poberanie materskej dávky zo súčasných 34 týždňov na 162 týždňov, teda až do troch rokov veku dieťaťa. Matka, ktorá by mala nárok na materskú dávku, by tak vôbec nedostávala rodičovský príspevok, keďže ten štát vypláca takisto do troch rokov veku dieťaťa.

Poslanec ĽSNS Martin Beluský na tlačovej besede predstavil návrh strany na sprísnenie poberania príspevku pri narodení dieťaťa. Na tento príspevok by podľa neho mala mať nárok len tá matka, ktorá bola v období dvoch rokov pred pôrodom minimálne 270 dní nemocensky poistená, teda pracovala.

„V prípade, ak matka z nejakých dôvodov nemohla pred pôrodom odpracovať požadovanú dobu, tak príspevok pri narodení dieťaťa dostane aj v tom prípade, ak úspešne ukončila minimálne stredné vzdelanie,“ povedal.