Kotlebovci postavia do boja o kreslo žilinského primátora Jána Púčeka

ŽILINA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Kotlebova ĽSNS predstavila dnes kandidáta na primátora Žiliny. Do novembrových komunálnych volieb nominuje dlhoročného žilinského mestského poslanca Jána Púčeka.

Kandidáta prišiel do Žiliny uviesť podpredseda ĽSNS Milan Uhrík, tlačová beseda trvala päť minút. Púček prisľúbil, že volebný program zverejní do 14 dní.

„Mám dostatok manažérskych skúseností na to, aby som dokázal viesť mesto Žilina k dobrým hospodárskym výsledkom a určitým zmenám. Mám vízie, ktoré predstavím nie dnes, ale neskoršie. Je to program týkajúci sa školstva, športu, kultúry. Sú tam rôzne ekonomické ukazovatele, ktoré sa budú týkať budovania parkovísk, výstavby nájomných bytov. Sú to rôzne veci týkajúce sa hospodárenia s majetkom, vytvorenia vlastnej firmy, ktorá sa bude o svoj majetok starať. To by som zatiaľ považoval za stručne povedané, čo som chcel povedať,“ povedal Púček.

Uhrík dodal, že ĽSNS to takto robí štandardne, že najprv kandidátov predstaví a postupne v rámci kampane dáva do obehu ďalšie informácie.

Záujem kandidovať na primátora Žiliny doposiaľ verejne oznámili žilinskí mestskí poslanci Peter Fiabáne (ako nezávislý s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, NOVA, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca) a Martin Kapitulík (nezávislý). Súčasný primátor Igor Choma (Smer-SD) ešte v januári oznámil, že v tohtoročných komunálnych voľbách už kandidovať nebude.