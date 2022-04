Kotlebovci prišli s vlasným zákonom o vypínaní konšpiračných webov, konečné rozhodnutie chcú ponechať na súdoch

Odstrániť zneužiteľnosť „nedemokratického nástroja blokovania informácií“ má návrh novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Podľa nich využitie inštitútu blokovania hybridnej hrozby má byť možné až po súhlase vecne príslušného krajského súdu.

Vypínanie článkov, nie webov

Poslanci v novele formulujú, čo sa rozumie pod pojmom hybridná hrozba a závažná dezinformácia. Škodlivá aktivita sa definuje ako akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, ako je podvodná činnosť, odcudzenie osobných alebo citlivých údajov a hybridná hrozba.

V návrhu sa tiež určuje postup Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) pred využitím samotného blokovania. Držiteľovi alebo prevádzkovateľovi sa má umožniť odstránenie škodlivého obsahu z dotknutej domény v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín. Zavádza sa tiež povinnosť NBÚ zverejniť rozhodnutie o blokovaní na svojom webovom sídle.

Informačná vojna a proruská propaganda

Novelu o kybernetickej bezpečnosti predložila do parlamentu aj skupina vládnych poslancov, podľa ktorých by malo byť možné blokovať škodlivý obsah alebo škodlivé aktivity do 30. septembra tohto roka. Teraz platí, že NBÚ môže rozhodnúť o zablokovaní webov do konca júna.

V dôvodovej správe k predkladanej novele hovoria, že prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má aj rozmer informačnej vojny, ktorá prekračuje územie zasiahnuté vojnou a negatívne ovplyvňuje celý svet.

„Masívna ruská propaganda a podsúvanie dezinformácií majú za cieľ spochybniť, kto je vo vojnovom konflikte agresor a kto obeť a ospravedlňovať agresiu nasmerovanú aj voči civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre Ukrajiny,“ uviedli vládni poslanci.

NBÚ zablokoval do 30. júna tohto roka portály Hlavné správy, Armádny magazín, Hlavný denník a internetové rádio Infovojna.