Kotlebovci sú druhí za Smerom, Kiska je pod 10 percentami a OĽaNO si polepšilo

Voľby by aj v decembri vyhral vládny Smer-SD, ktorý by volilo 19,6 percenta rozhodnutých voličov. Na druhé miesto poskočili Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus v dňoch 2. až 9. decembra na vzorke 1 008 respondentov.

Podľa prieskumu by súčasné opozičné strany nedokázali zostaviť vládu bez spolupráce s hnutím Sme rodina Borisa Kollára. Na vládnutie by nemali dosť mandátov ani vládne strany Smer-SD a SNS, a to ani v prípade, keby sa opierali o podporu kotlebovcov.

Tri strany tesne nad piatimi percentami

Koalícia strán Progresívne Slovensko/ Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) by sa umiestnila na treťom mieste. Svoj hlas by jej odovzdalo 10,3 percenta opýtaných. Stranu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí si pohoršila, volilo by ju 9,2 percenta voličov, pričom v novembri Focus strane nameral 10,6 percenta.

Stúplo naopak zoskupenie OĽaNO-NOVA-KÚ–Zmena zdola (z novembrových 5,7 percenta na decembrových osem percent). Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie hnutie Borisa Kollára Sme rodina (7 percent), Kresťanskodemokratické hnutie (5,7 percenta), strana Sloboda a Solidarita (5,7 percenta) a Slovenská národná strana (5,4 percenta).

Most-Híd by v parlamente chýbal

Vládny Most-Híd by sa do parlamentu nedostal, keďže by mu svoj hlas odovzdalo len 4,3 percenta rozhodnutých opýtaných. Rovnaké percento získala aj Maďarská komunitná spolupatričnosť.

Brány parlamentu by taktiež neprekročila strana exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera Dobrá voľba (3,8 percenta) či strana bývalého sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina Vlasť (2,1 percenta).

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „V budúcoročných parlamentných voľbách budú kandidovať nasledujúce politické strany a hnutia. Predstavte si, prosím, že by sa už budúci víkend konali na Slovensku parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.