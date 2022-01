Kotlebove šeky prejedná najvyšší súd začiatkom marca, rozhodnutie o jeho vine ešte nie je právoplatné

Najvyšší súd SR vytýčil na 8. marca verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať odvolaním predsedu politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu proti rozsudku v kauze šekov z údajnou extrémistickou symbolikou. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Špecializovaný súd rozhodol o vine

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová v októbri 2020 v kauze šekov uznala poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného.

Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Šeky na sumu 1 488 eur

Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní číslo 14 v sume 1 488 predstavuje vetu: „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.