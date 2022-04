Kouč Ramsay musel po prvom tréningu urobiť tri zmeny v tíme, Jaroš, Čajkovský ani Godla na MS v hokeji nepôjdu

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay musel po prvom tréningovom dni na kempe v Trenčíne spraviť až tri zmeny. Káder opustili brankár Denis Godla aj obrancovia Christián Jaroš a Michal Čajkovský a už sa k nemu ani nepripoja.

Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Jaroša a Čajkovského ťažko nahradia

„Christián Jaroš má zranený členok. Má na ňom výrastok, nemôže si obuť ani korčuľu a na piatok ma už dohodnutú operáciu v Košiciach. Michal Čajkovský komunikoval so svojím klubom v Novosibirsku a agentom. Bolo mu povedané, že v prípade zranenia mu nebude obnovený kontrakt, preto sa rozhodol, že zostane doma, aby neriskoval zranenie. Denis Godla to skúsil na jednom tréningu, má však dlhodobé zranenie, natiahnutý sedací sval, ktorý pokračuje až do triesla. Nebude s nami pokračovať,“ objasnil asistent generálneho manažéra Oto Haščák a doplnil: „Je to náročné, pretože človek skladá káder dlhú dobu a keď sa to na prvom tréningu začne rozpadávať, tak je to frustrujúce. Samozrejme, aj s týmto treba počítať, ale musím povedať, že tí dvaja obrancovia mali byť do základu a hrať top štyri na majstrovstvách sveta. Bude ich ťažké nahradiť, ale musíme sa s tým vyrovnať. Dúfame, že to boli posledné zmeny v rámci tejto prípravy.“

Jaroša s Čajkovským v tíme nahradia Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav) a Ladislav Romančík (HC Košice), Godlu košický gólman Dominik Riečický.

Ešte pred začiatkom kempu v Trenčíne z kádra vypadol pre chorobu Pavol Regenda a nahradil ho 17-ročný útočník Samuel Honzek, no michalovský hokejista by sa mal k reprezentácii SR pripojiť neskôr.

Odohrajú dva zápasy proti Čechom

„Bez ľadu som bol niečo vyše týždňa, takže na prvom tréningu to nebolo ideálne. Príprava je ale dlhá a ja verím, že sa to bude zlepšovať. Som pripravený bojovať. Poznám tu veľa chalanov, sú tu aj noví chlapci, takže uvidíme, čo príprava prinesie. Teším sa na zápas v Spišskej Novej Vsi. Bude tam celá moja rodina, kamaráti. Vyrastal som tam, takže to bude pre mňa srdcovka,“ povedal po prvom tréningu na ľade v Trenčíne Adam Jánošík.

Romančík s Riečickým sa k tímu pripoja vo štvrtok. Súčasťou reprezentácie SR bude od stredy večera aj reprezentant do 18 rokov Rastislav Eliáš, ktorý s tímom absolvuje tréningové jednotky.

Počas aktuálneho týždňa absolvujú Slováci aj dva prípravné zápasy, v Spišskej Novej Vsi (21.4. o 17.30) a Trenčíne (23..4. o 15.00) si zmerajú sily s výberom Česka.