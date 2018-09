Kouč Spartaka Látal stavil na taktiku z predkôl, Anderlecht po tretíkrát zakopol na slovenskej pôde

TRNAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti FC Spartak Trnava vstúpili do D-skupiny Európskej ligy 2018/2019 trojbodovým ziskom, keď vo štvrtok večer na domácom štadióne zdolali belgický RSC Anderlecht Brusel najtesnejším rozdielom 1:0 vďaka presnej hlavičke Mateja Oravca. „Andeli“ tým nadviazali na úspešné účinkovanie v júlových a augustových predkolách oboch európskych klubových súťaží.

Trnavčania dosiahli prvé víťazstvo slovenského tímu v histórii Európskej ligy, pretože ŠK Slovan Bratislava získal v rámci dvoch účastí v skupinovej fáze v sezónach 2011/2012 a 2014/2015 iba jediný bod za domácu remízu s Parížom St. Germain a vo zvyšných jedenástich dueloch ťahal za kratší koniec.

Tesne pred vznikom EL sa tešili z troch bodov aj Žilinčania v Pohári UEFA, ktorý bol predchodcom tejto súťaže. V ročníku 2008/2009 triumfovali nečakane 2:1 na pôde anglickej Aston Villy, ale v ďalších troch dueloch si pripísali len jednu remízu.

Napodobnili výsledok spred 46 rokov

„Prežívame krásne chvíle a sme za to veľmi šťastní. Nemohli sme hrať proti Anderlechtu otvorenú partiu a stavili sme na rovnakú taktiku ako v predkolách. Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany a čakali sme na šance, ktoré sa nám naskytli. V úvodnom polčase sme prežili jednu obrovskú možnosť súpera, keď zakončoval Dimata zvnútra šestnástky. Dopredu sme síce veľa neukázali, ale bezgólový polčas bol pre nás pozitívny. Po zmene strán som nabádal hráčov, aby boli trpezliví a čakali na príležitosť. Anderlecht sme udržali na uzde, skórovali sme v 79. min a potom nastala eufória. V závere sme mali aj šťastie pri dvoch šanciach súpera, ale udržali sme si tesný náskok,“ zhodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Radoslav Látal.

Jeho zverenci napodobnili výsledok Trnavy spred 46 rokov, ktorá takisto doma pokorila Anderlecht 1:0 v súboji Európskeho pohára majstrov v sezóne 1972/1973. Súčasťou úspešného tímu bol aj súčasný prezident Spartaka Dušan Keketi.

„Pán Keketi nám prišiel ihneď zagratulovať do kabíny a pripomenul nám výsledok z dôb, keď bol on ešte aktívnym futbalistom. Ja som sa o tejto informácii dozvedel iba v deň zápasu a pred stretnutím by som to bral všetkými desiatimi. Napokon sa to splnilo,“ pokračoval český kouč, ktorý pripravil belgickému tímu už tretiu prehru na slovenskej pôde. Anderlecht totiž prehral aj duel Európskeho pohára majstrov so Slovanom Bratislava (2:4) v ročníku 1974/1975.

Hrdinom duelu Matej Oravec

Hrdinom vyrovnaného duelu s minimom gólových šancí sa stal domáci mladík Matej Oravec. Stále iba 20-ročný stredopoliar si v 79. minúte našiel priestor na vzdialenejšej žrdi a po rohovom kope skóroval hlavou. Jeho účasť v základnej zostave pritom nebola samozrejmosťou.

„Vychádzali sme zo zápasu proti Ľubľane, kde hral Matej veľmi dobre. Okrem toho sa zaslúžil aj o postup do skupinovej fázy. Ak na sebe bude ďalej pracovať, je to do budúcnosti veľmi zaujímavý hráč. Odohral náročné zápasy, či teraz alebo proti Ľubľane. Hoci nerád chválim individuality, musím ho vyzdvihnúť, hral naozaj výborne,“ vyjadril sa Látal na adresu slovenského mládežníckeho reprezentanta.

Štyridsaťosemročný lodivod musel v úvode druhého polčasu nedobrovoľne striedať, keď reagoval na zranenie krajného obrancu Matúša Čonku. Navyše, v tej chvíli mali už jeho hráči na konte päť žltých kariet.

„Vynútené striedanie nám paradoxne pomohlo. Čanturišvili sa stiahol na ľavú stranu obrany a Kulhánek išiel do stredu, vďaka čomu sme zrýchlili hru. Mali sme častejšie loptu na kopačkách, častejšie sme sa dostávali k súperovej bránke a hrali sme lepšie. Od hráčov vyžadujem agresívnu hru, aby dostupovali k súperovi, ale už po prvom polčase sme mali tri žlté karty. Preto som chcel predovšetkým, aby sme dohrali jedenásti a nestalo sa nám to, čo v Ľubľane. Napokon sme ich nazbierali až päť, ale našťastie z toho nebola červená karta.“

Súboje prinesú veľa skúseností do budúcnosti

Futbalisti Spartaka absolvujú ďalší duel Európskej ligy o dva týždne, vo štvrtok 4. októbra nastúpia v Turecku o 18.55 h SELČ proti Fenerbahce Istanbul. Dovtedy ich však čakajú dva mimoriadne náročné ligové súboje. V nedeľu 23. septembra sa predstavia v Dunajskej Strede a o týždeň neskôr, v sobotu 29. septembra, doma privítajú bratislavský Slovan. Medzitým ešte v stredu 26. septembra nastúpia v rámci Slovnaft Cupu proti Slovanu Most.

„Pre nás je každá súťaž dôležitá. V slovenskej lige trošku strácame. Je tam rozostup, chýbajú nám body, ale chceme sa dostať do prvej šestky. Potom je tu Slovenský pohár, ktorý predstavuje najjednoduchšiu cestu do Európy, takže to takisto nechceme podceniť. Duely Európskej ligy si užívame, pretože v nich nemáme čo stratiť. Celé mesto sa na to teší, panuje tu výborná atmosféra a tieto súboje nám môžu priniesť veľa skúseností do budúcnosti. Program je však nahustený a napriek rozšíreniu kádra je to pre nás ťažká situácia,“ dodal Látal.