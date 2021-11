Kouč Steven Gerrard mení Škótsko za Anglicko, Aston Villa bola jeho prácou v Glasgowe očarená

Ešte v utorok to bola len špekulácia, no už vo štvrtok sa anglický tréner Steven Gerrard stal novým kormidelníkom v tíme Aston Villa z Birminghamu pôsobiaceho v Premier League.

Štyridsaťjedenročný doterajší kouč škótskeho futbalového klubu Glasgow Rangers v anglickom mužstve nahradil Deana Smitha, ktorého klub odvolal v nedeľu.

Zvažovali aj iné zaujímavé mená

Aston Villa totiž prehrala ostatných päť ligových zápasov a v tabuľke PL je až šestnásta.

Zástupcov mužstva z Birminghamu očarila práca Gerrarda v organizácii Rangers, pričom šlo o jeho premiérovú zastávku na poste hlavného kouča. Tím z Glasgowa viedol od júna 2018.

Okrem Gerrarda vedenie anglického klubu údajne zvažovalo aj ponuky pre súčasného kouča belgickej reprezentácie Roberta Martíneza či kormidelníka dánskeho národného tímu Kaspera Hjulmanda.

V hre mali byť aj Ralph Hasenhuttl zo Southamptonu či Graham Potter z Brighton.

Rangers zostanú navždy v srdci

Steven Gerrard opúšťa Glasgow Rangers, ktorý je na čele tabuľky najvyššej škótskej futbalovej súťaže a Európskej lige bojuje v A-skupine o postup do vyraďovacej časti.

Najbližšie „jazdci“ nastúpia koncom novembra doma proti Sparte Praha už bez svojho doterajšieho kormidelníka.

„Aston Villa je klub s bohatou históriou a tradíciou v anglickom futbale. Som hrdý na to, že som sa stal trénerom tohto klubu. Po debatách s vedením organizácie o plánoch a ambíciách sa už teším na to, že tímu ich pomôžem naplniť. Chcem sa veľmi poďakovať Glasgowu Rangers za to, že mi dali šancu viesť tento ikonický klub, ktorý navždy zostane v mojom srdci,“ uviedol Gerrard na oficiálnom webe nového zamestnávateľa.