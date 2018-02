Kovalík vyradil grandslamového finalistu a postúpil do svojho prvého semifinále na ATP World Tour

SOFIA 9. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský kvalifikant Jozef Kovalík zvíťazil nad cyperským tenistom Marcosom Baghdatisom za 113 minút 7:6 (2), 6:4 v zápase piatkového štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Diema Xtra Sofia Open v bulharskej Sofii.

Do semifinále na hlavnej profesionálnej úrovni sa Kovalík prebojoval premiérovo, a to na tretí štvrťfinálový pokus po aprílovom antukovom nemeckom Mníchove 2016 a januárovom „hardovom“ indickom Chennai 2017, najprv nestačil na Taliana Fabia Fogniniho, potom na Rusa Daniila Medvedeva.

Tridsaťdvaročný finalista melbournských grandslamových Australian Open 2006 Baghdatis (123., figuroval však aj na 8. priečke) bol súperom Kovalíka premiérovo v jeho kariére.

Z postupu do semifinále je veľmi šťastný

Kovalík bude v sobotu v Arene Armeec hrať s 27-ročným Rumunom Mariusom Copilom (93.), ktorého minulý rok v apríli zdolal 4:6, 6:2, 6:2 v 1. kole antukového challengeru vo francúzskom stredisku Sophia-Antipolis.

„Vychutnával som si atmosféru, centrálny dvorec, všetko… Z postupu do môjho prvého semifinále som, samozrejme, veľmi šťastný. Pred zápasom som nemal nejakú striktnejšiu taktiku. Chcel som si to užiť, dostať zo seba to najlepšie a bojovať, aby z toho bol pekný duel pre mňa aj ostatných. Som spokojný s tým, ako som zahral. Azda najdôležitejší bol ten záverečný gem. Premeniť mečbal často býva to úplne najťažšie. Som rád, že som to napokon zvládol,“ povedal Kovalík v interview ešte na kurte.

Kovalík proti skúsenému a nevyspytateľnému Baghdatisovi nezužitkoval brejkbal v šiestom geme, ale presadil sa na príjme v ôsmej hre. V deviatom geme odvrátil dve jednotlivé hrozby straty podania a mal setbal, ale nedal a priebežne za to pykal – už iba 5:4 a následne aj 5:5.

V neskoršom tajbrejku však Slovák najprv unikol na 2:0 a najmä potom odskočil z 2:1 na 5:1, nádejnú situáciu už zvládol. V druhej časti nepremenil Kovalík tri jednotlivé možnosti na returne za stavu 2:2, ale zabral na príjme pri skóre 4:4 a vzápätí sa dopodával k postupu. Zužitkoval druhý mečbal, pričom po tom prvom eliminoval brejkbal.

Na dosah má elitnú svetovú stovku

Daviscupový reprezentant SR Kovalík už má istotu prémie 25 515 eur pred zdanením a 102 bodov do hierarchie vrátanie zvládnutia kvalifikácie.

Prepočtovo sa k 12. februáru posunul na 147. pozíciu, teoreticky tento týždeň má v dosahu 99. priečku. Dvadsaťpäťročný Kovalík (187., najvyššie sa nachádzal na 109. mieste) v stredu v osemfinálovom derby vyradil Lukáša Lacka z manka 2:5 v rozhodujúcom sete vrátane odvrátenia jedného mečbalu na príjme.

Zverenec Borisa Borgulu v rámci programu NTC Kovalík hrá v hlavnej súťaži dvojhry na vrcholnej profi-úrovni premiérovo od vlaňajšieho mája, keď ako kvalifikant nestačil v 1. kole parížskeho antukového Roland Garros na Švajčiara Stana Wawrinku, miestneho šampióna zo sezóny 2015.

Grandslamové podujatia pritom sú v správe Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), priamo na turnaji kategórie World Tour pod hlavičkou Asociácie tenisových profesionálov (ATP) je Kovalík v hlavnej súťaži prvýkrát tiež od mája 2017 – ako kvalifikant vtedy na antuke v Mníchove v 1. kole podľahol Francúzovi Jérémymu Chardymu.

Sofia – dvojhra – štvrťfinále

Jozef Kovalík (SR) – Marcos Baghdatis (Cypr.) 7:6 (2), 6:4 za 113 minút