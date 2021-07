Kovařík nariadil prešetriť postup polície pred parlamentom, situáciu kritizoval aj Kollár

Prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík v súvislosti s piatkovým protestom pred budovou Národnej rady SR nariadil kontrolu a prešetrenie postupu bratislavskej krajskej polície. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová. „O výsledkoch bude možné informovať až po jej ukončení,“ povedala.

Pred budovou Národnej rady SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu, ktorý strážia bezpečnostné zložky. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu. Zranená mala byť aj policajtka.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v tejto súvislosti kritizoval políciu. Pre médiá povedal, že podľa neho mali policajti pred parlamentom rozmiestniť zátarasy. To by zabránilo situácii, ktorá sa nakoniec udiala.