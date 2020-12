Kovařík: Policajti nemohli počas protestov kontrolovať rúška, museli dohliadať na celkovú bezpečnosť

Polícia pri protestoch v priebehu posledných mesiacov postupovala tak, aby nevyvolávala negatívne reakcie davu.

Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol dočasne poverený policajný prezident Peter Kovařík. Podľa neho sa pri protestoch nemohli príslušníci zboru sústrediť na kontrolovanie nosenia rúšok, pretože ich primárnou úlohou bolo kontrolovať celkovú bezpečnostnú situáciu.

Kovařík uviedol, že pri prípadnej kontrole rúšok by sa polícia musela vmiesiť do davu protestujúcich, čo by vyvolalo jeho negatívnu reakciu a vyhrotilo konflikt. Bolo by tak ohrozené zdravie či životy protestujúcich aj policajtov. Kontrolovanie povinnosti nosenia rúšok preto podľa neho v podobných situáciách nie je možné.

Polícia nechce vyvolávať napätie

Polícia si podľa jej šéfa navyše musela dávať pozor pri prípadných zákrokoch. Disponovala totiž informáciami, že niektoré skupiny protestujúcich budú chcieť políciu provokovať.

„Máme operatívne informácie o tom, že sa vo vzťahu k policajnému zboru chystajú provokácie. Mali sme informácie aj k 17. októbru aj k 17. novembru, kto sa týchto konaní ide zúčastňovať. Zúčastňujú sa nám tam extrémistické skupiny, polovojenské skupiny, ľudia z ultras, ktorí chcú vyvolávať nepokoje. To, ako polícia reaguje, je primerané tomu, aby sme nevyvolávali napätie,“ povedal Kovařík.

Vyhodnocujú množstvo dôkazov

Policajný prezident uviedol, že polícia už začala trestné stíhania voči niektorým verejným činiteľom, teda bývalým alebo súčasným predstaviteľom politickej moci, ktorí sa protestov zúčastnili. Voči niektorým verejným činiteľom sa trestné stíhanie ešte len začne.

Na prvej veľkej demonštrácii 17. októbra polícia zaevidovala 15 trestných činov, pri 12 z nich už boli vznesené obvinenia. Na masovom proteste 17. novembra zaznamenala 13 trestných činov, obvinenie bolo zatiaľ vznesené v troch prípadoch.

Policajný prezident dodal, že na každej podobnej akcii vyzbiera polícia dva terabajty dôkazových materiálov, ktoré musí následne vyhodnocovať.