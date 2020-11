Kovařík si vypýtal správu o priebehu akcie Očistec, novinári neboli prítomní na začiatku zatýkania

Dočasný policajný prezident Peter Kovařík si nechal od vyšetrovateľa pripraviť správu z priebehu akcie Očistec aj s časovými údajmi, kedy sa na mieste objavili novinári. Média boli na viacerých miestach a prišli na ne zhruba hodinu a pol až dve hodiny po začiatku akcie.

Vylučuje politickú motiváciu

Kovařík zásadne vylučuje, že realizácia prípadu by bola politicky motivovaná alebo ovplyvňovaná a súčasne že by zo strany polície unikli informácie a novinári by dopredu vedeli od policajtov o tom, že má dôjsť k zatýkaniu osôb a na akých miestach. Jeho stanovisko zaslala Andrea Dobiášová z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru.

„Napriek tomu, že som momentálne dočasným prezidentom, som však policajt – vyšetrovateľ. Sám dobre viem, aké môže byť nebezpečné vynášanie informácií zo spisu a predčasná medializácia zo strany novinárov. Som principiálne proti tomu, aby novinári, alebo ktokoľvek iný ohrozil vyšetrovanie len pre senzáciu,” podotkol Kovařík.

Dodal, že zadržiavaniu podozrivých osôb predchádza veľa mravenčej práce zo strany operatívcov a vyšetrovateľov. „Citlivo vnímam, že vyzradením informácií môže dôjsť k zmareniu celého vyšetrovania,” dodal.

Otázky Fica a Matoviča

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v sobotu 7. novembra povedal, že sa bude osobne pýtať Kovaříka, ako je možné, že novinári majú informácie o plánovaných zásahoch Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). To by sa podľa neho v žiadnom prípade diať nemalo.

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a bývalý predseda vlády Robert Fico v súvislosti s akciou Očistec vo štvrtok 5. novembra povedal, že ide o politickú objednávku. Pýtal sa, ako je možné, že televízne štáby čakali na mieste policajného zásahu. Požiadal Kovaříka, aby „urobil poriadok“.

Polícia vo štvrtok 5. novembra zadržala v rámci akcie Očistec viaceré osoby, vrátane bývalých vysokých policajných funkcionárov. Obvinení sú napríklad pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z korupčných trestných činov a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.