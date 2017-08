Kozáčik proti Angličanom a Slovincom chytať nebude, tréner Kozák povolal Novotu

ŠAMORÍN 30. augusta (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák sa pred najbližšími súbojmi proti Slovinsku (1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglicku (4. septembra o 20.45 h SELČ v Londýne) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska musí zaobísť bez 33-ročného brankára Matúša Kozáčika.

Kozáčik má zdravotné problémy

Gólman českej Plzne totiž má zdravotné problémy a už opustil A-tím SR, nahradí ho Ján Novota z maďarského Debrecína.

„Keď Matúš v pondelok prišiel na zraz, vyzeralo to, že má problémy s operovaným kolenom. Po vyšetrení magnetickou rezonanciou sa však objavili nové skutočnosti, že príčina je vlastne na úrovni chrbtice a nie na úrovni kolena. Momentálne nemôže ísť do plnej záťaže. Musí byť päť dní bez fyzickej aktivity, a preto ho uvoľňujeme zo zrazu,“ povedal lekár futbalovej reprezentácie SR Ján Baťalík pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Matúš Kozáčik absolvoval v lete dve operácie pravého kolena. Pre toto zranenie vynechal aj júnový duel kvalifikácie MS vo Vilniuse proti Litve, v ktorom slovenskí futbalisti zvíťazili 2:1. Matúš robil maximum, aby mohol byť už v dvoch septembrových kvalifikačných súbojoch trénerovi národného tímu Jánovi Kozákovi k dispozícii. A tak sa aj stalo. Náš gólman prišiel na zraz potom, čo za Plzeň už v lige chytal. No našu výpravu musel dnes nechtiac opustiť,“ referuje web SFZ.

Kozák donominoval Novotu

Matúša Kozáčika situácia veľmi mrzí, je z nej nešťastný. „Mrzí ma to, a veľmi. Tešil som sa, že som už v poriadku. Po dvojnásobnej operácii som sa chcel dostať rýchlo do kondície a zvýšil som teda záťaž. Po nej som pociťoval v posledných dňoch aj bolesť v driekovej krížovej oblasti, ktorá sa po záťaži stupňovala. Bol som stvrdnutý a neumožňovalo mi to plný rozsah pohybu. Po dohode s lekármi sme sa rozhodli, že budem mať zvýšenú rehabilitáciu, ale nakoľko sa necítim stopercentne istý, tak by som do zápasu nešiel,“ povedal rodák z Dolného Kubína Kozáčik.

Hlavný kouč Ján Kozák k Martinom Dúbravkovi a Martinovi Polačekovi donominoval Jána Novotu z VSC Debrecín. „Je nám to ľúto, že Matúš na základe zdravotných problémov musí opustiť tím. Urobil maximum pre to, aby sa na dvojzápas so Slovinskom a Anglickom zodpovedne pripravil. Bohužiaľ, jeho zdravotný stav mu to nedovolil. Na jeho miesto sme povolali Jána Novotu, ktorý sa k mužstvu pripojí vo štvrtok predpoludním,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová asistenta trénera A-tímu SR Štefana Tarkoviča.

Aktualizovaný káder slovenskej reprezentácie

na zápasy proti Slovinsku (1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglicku (4. septembra o 20.45 h SELČ v londýnskom Wembley) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska:

Brankári: Martin Dúbravka (Sparta Praha/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.), Ján Novota (VSC Debrecín/Maď.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Norbert Gyömbér (AS Rím/Tal.), Lukáš Štetina (Sparta Praha/ČR), Róbert Mazáň (MŠK Žilina)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Juraj Kucka (Trabzonspor/Tur.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.)

Útočníci: Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)

Realizačný tím:

Tréner: Ján Kozák, asistent trénera: Štefan Tarkovič, tréner brankárov: Miroslav Seman, kondičný tréner: Martin Rusňák, videoanalytik: Michal Slyško, kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda, lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík, fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, masér: Mário Prelovský, technický vedúci: Róbert Tomaschek