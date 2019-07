Kozák ml. bol po víťazstve Slovana rozladený, „belasým“ hrozí za protikosovské prejavy sankcia od UEFA

Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 nad kosovským tímom KF Feronikeli (2:1) a pred budúcotýždňovou utorňajšou odvetou v Prištine sú bližšie k postupu ako ich protivník.

V stredajšom stretnutí na bratislavskom Tehelnom poli sa však vyskytlo aj viacero mínusov, ktoré v konečnom účtovaní prekryli aj pozitívne veci.

„Nebolo to ideálne, chceme hrať inak. Boli sme lepším tímom, ale potom sme inkasovali gól zo štandardnej situácie. Myslím si, že 2:0 by bol lepší výsledok. Piskot z tribún ma neteší. Som zvyknutý na víťazstvá, ale keď sa vám fanúšik takto otočí chrbtom, tak niečo nie je v poriadku. Mrzí ma to,“ uviedol v bezprostrednej pozápasovej reakcii pri mikrofóne RTVS tréner Slovana Ján Kozák mladší.

Tréner Kozák ml. bol po zápase rozladený

Na tlačovej konferencii tiež priznal, že mnoho vecí by podľa neho malo fungovať inak.

„Som rozladený, pretože už som síce tréner, ale na mnoho vecí si ešte pamätám z hráčskych čias a niektoré mi prekážajú – čo sa deje na ihrisku, v šatni… Verím však, že časom to bude lepšie. Nie je jednoduché poskladať mužstvo, v ktorom je veľa národností. Tím však musí mať aj srdce. Hráči by sa mali rešpektovať a a keď to tak na ihrisku nie je, potom to možno vyzerá tak, ako to vyzeralo dnes. Sme bližšie k postupu, ale moje pocity nie sú ľahké. Keď človeku na niečom záleží a v skutočnosti je to takto, ako to je, tak musím byť rozladený,“ poznamenal kouč „belasej juniorky“, ktorý v zápase suploval za dočasného kouča Vladimira Radenkoviča.

Srb v zápase chýbal na lavičke Slovana, bratislavskému tímu neboli k dispozícii ani jeho krajania – hráči Aleksandar Čavrič a Dejan Dražič. Celá záležitosť mala politické pozadie, keďže Srbsko neuznáva Kosovo ako samostatný štát a dodnes ho považuje za svoje územie. Medzi oboma krajinami panuje napätie, ktoré nezriedka zasahuje aj do športu.

Transparent „Kosovo je svätá srbská zem“

Slovan pred stredajším zápasom prostredníctvom svojej oficiálnej stránky vyzval svojich priaznivcov, aby sa na štadióne zdržali akýchkoľvek prejavov súvisiacich s politickou situáciou, ktorá by sa dotýkala kosovského protivníka. Zástupcovia Európskej futbalovej únie (UEFA) dôrazne upozornili bratislavský klub, že ho za prípadné politické prejavy môže čakať prísny trest. A ten ho pravdepodobne napokon neminie.

Bratislavskí fanúšikovia v priebehu duelu vytiahli transparent, na ktorom uviedli, že „Kosovo je svätá srbská zem“. Na konci zápasu skandovali: „UEFA je mafia, Kosovo je Srbija“. Klub tak za tieto prejavy môže očakávať finančný postih, pri horšom scenári môžu Slovanu dokonca úplne uzavrieť štadión na najbližší domáci zápas v pohárovej Európe.

Brankára Slovana Dominika Greifa po stretnutí mrzel hlavne ďalší gól inkasovaný zo štandardnej situácie. „Je to škoda, pretože nás to zráža dole. Takto sa v Európe nedá uspieť. Možno to teraz uhráme, ale potom prídu ťažší súperi, proti ktorým nemôžeme dostať takéto góly z ničoho. Fanúšikovia nás podporovali. Samozrejme, majú právo vyjadriť svoj názor a treba to rešpektovať. Nás mrzí, že s našou hrou nie sú spokojní. Neostáva nám nič iné, iba pracovať na tom, aby to bolo lepšie,“ skonštatoval 22-ročný Bratislavčan pre RTVS.