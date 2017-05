Kozák musel meniť nomináciu na zápas proti Litve, Kozáčik možno podstúpi operáciu

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák pre zranenie definitívne nemôže rátať s dlhodobou brankárskou jednotkou Matúšom Kozáčikom pre blížiaci sa zápas vo Vilniuse proti domácej Litve (10. júna o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Možnú neúčasť gólmana Viktorie Plzeň avizoval Kozák už počas oznámenia nominácie. V stredu sa väčšia časť mužstva zišla v Šamoríne, kde ju počas tohto týždňa čaká kemp (31. 5. – 4. 6.). Všetci nominovaní by sa mali stretnúť v utorok 6. júna v Žiline. V nominácii zostali traja gólmani: Martin Dúbravka (Slovan Liberec), Miloš Volešák (MŠK Žilina) a Martin Polaček (Zaglebie Lubin).

“S Matúšom sme sa dohodli, aby prišiel na zraz a priniesol so sebou všetky nálezy. S doktorom Penerom sme urobili vyšetrenia v Bratislave. Počas nich našli v oblasti vonkajšieho kraja kolena tzv. myšku. Je to útvar, ktorý bráni plnému rozsahu pohyblivosti v kolennom kĺbe. Teraz sa dohodneme aj v spolupráci s českými partnermi z Plzne, či to budeme riešiť radikálne, teda operáciou, alebo inak,” povedal pre komunikačné kanály SFZ lekár národného tímu Ján Baťalík a doplnil:

“Operácia by bola najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie, v priebehu troch až štyroch týždňov by bol úplne vyliečený. Ostatní sú v pohode, akurát brankár Volešák dostal ‘koňar’, mal pohnuté stehno, no myslím si, že to by sa v priebehu pár dní mohlo vyliečiť.”

Slováci v stredu podvečer absolvovali v Šamoríne prvý tréning. Kozáčik na ňom nechýbal, no na spoluhráčov sa pozeral spoza čiary a pri chôdzi viditeľne kríval. “Nie je to v mojom prípade ideálne. V oblasti fibuly je tam problém, ktorý budeme riešiť. Do troch dní sa rozhodne, ako sa bude v liečbe v mojom prípade postupovať,” povedal Kozáčik.

Vo výbere pre kartový trest nie sú iní stabilní členovia základnej zostavy SR Adam Nemec a ani Juraj Kucka.

NOMINÁCIA SLOVENSKEJ FUTBALOVEJ REPREZENTÁCIE

na zápas proti Litve (10. júna o 20.45 h SELČ vo Vilniuse) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska

aktualizovaná

Brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Miloš Volešák (MŠK Žilina), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Norbert Gyömbér (Terek Groznyj/Rus.)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.), Filip Kiss (FK Haugesund/Nór.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.)

Útočník: Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.)