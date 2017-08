Kozák oznámil nomináciu slovenských futbalistov na dôležitý dvojzápas s Anglickom a Slovinskom

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v utorok oznámil nomináciu na blížiace sa septembrové zápasy národného mužstva. Slováci v piatok 1. 9. o 20.45 h v Trnave nastúpia proti Slovincom a o tri dni neskôr (4. 9. o 20.45 h SELČ) si v londýnskom Wembley zmerajú sily s Angličanmi v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

V Kozákovom kádri figuruje 24 hráčov. Nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel, premiérovo dostali pozvánku obranca Róbert Mazáň (MŠK Žilina) a stredopoliar Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.).

Proti Slovincom bez Škrtela a Ďuricu

Do výberu sa po odpykaní kartového trestu vrátili Adam Nemec a aj Juraj Kucka, z rovnakého dôvodu však v úvodnom septembrovom súboji – proti Slovinsku – bude chýbať stabilná stopérska dvojica Martin Škrtel – Ján Ďurica.

K dispozícii nie je stopér ŠK Slovan Bratislava Kornel Saláta, ktorý si pred týždňom v ligovom dueli s Dunajskou Stredou poranil krížny väz v kolene a doba jeho liečby sa odhaduje približne na šesť mesiacov.

Návrat brankárskej jednotky

V kádri figuruje aj Matúš Kozáčik, ktorý po operácii kolena už chytá vo svojom klube Viktoria Plzeň. “Je to naša brankárska jednotka, skúsený a už stopercentne fit.V klube sa vrátil do zápasového diania a verím, že dovtedy dostane ďalšiu šancu v bráne Plzne,” povedal na margo slovenského brankára tréner Ján Kozák. “V kvalifikácii máme problémy so zostavením mužstva, a je to aj tento prípad. Stopérska dvojica Škrtel – Ďurica s dlhodobými skúsenosťami nebude k dispozícii, Pekarík s Hubočanom tiež nehrávajú vo svojich kluboch, Gyömbér asi pôjde na hosťovanie, Saláta je zranený. Máme však Milana Škriniara, ktorého sme si v reprezentácii pripravovali na inom poste, aby hneď nenaskočil na stopéra.” konštatoval tréner.

“Hneď v prvom zápase nás čaká veľmi ťažký súper Slovinsko, s ktorým nemáme práve najlepšiu bilanciu a je načase to zmeniť. Som však rád, že sme sa dostali do situácie, že aj jesenné zápasy sú z pohľadu postupu pre nás zaujímavé. Verím, že štadión bude v Trnave plný,” poznamenal na margo prvého septembrového vystúpenia mužstva Kozák.

Malé rozdiely na čele tabuľky

Zraz nominovaných hráčov reprezentačného A-tímu SR je v pondelok 28. augusta o 15.00 h v Šamoríne. Slovákom patrí po šiestich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0), výhra na Malte (3:1) a naposledy úspech v Litve (2:1).

Anglicko je s 14 bodmi lídrom “efka”, Slovensko má 12 bodov, Slovinsko jedenásť, Škótsko osem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Aj na záver kvalifikácie čaká Kozákových zverencov dvojzápas – v októbri sa predstavia v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

Priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky “druhých” sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky. Slovensko sa na majstrovstvách sveta predstavilo iba raz – v JAR 2010 preniklo do osemfinále, kde stroskotalo na neskoršom vicemajstrovi Holandsku (1:2).

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy proti Slovinsku a Anglicku:

Brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Dúbravka (Sparta Praha/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Norbert Gyömbér (AS Rím/Tal.), Lukáš Štetina (Sparta Praha/ČR), Róbert Mazáň (MŠK Žilina)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Juraj Kucka (obaja Trabzonspor/Tur.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.),

Útočníci: Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)

Náhradníci:

Brankári: Ján Novota (VSC Debrecín/Maď.), Adam Jakubech (OSC Lille/Fr.)

Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Branislav Niňaj/Osmanlispor ), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda), Dušan Švento (Slavia Praha)

Stredopoliari: Róbert Pich (Slask Vroclav/Poľ.), Filip Kiss (Al-Ittifaq/Saud. Arábia), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur./, Ivan Schranz (Dukla Praha/ČR)

Útočníci: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň/ČR), Adam Zreľák (1. FC Norimberg/Nem.)

Realizačný tím:

Tréner: Ján Kozák, asistent trénera: Štefan Tarkovič, tréner brankárov: Miroslav Seman, kondičný tréner: Martin Rusňák, videoanalytik: Michal Slyško, kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda, lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík, fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, masér: Mário Prelovský, technický vedúci: Róbert Tomaschek