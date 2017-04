Koženú bundu Patricka Swayzeho z Hriešneho tanca vydražili za 62 500 dolárov

BRATISLAVA 29. apríla (Webnoviny.sk) – Čiernu koženú bundu, ktorú mal na sebe oblečenú americký herec, spevák a tanečník Patrick Swayze vo filme Hriešny tanec (1987), v piatok vydražili za 62 500 dolárov (v prepočte 52 182 eur).

Ako informovala spravodajská stanica BBC, odev bol súčasťou aukcie predmetov z jeho pozostalosti, ktorá sa konala v Los Angeles a kúpil ho zberateľ hollywoodskych spomienkových predmetov. Ten o sebe povedal iba toľko, že sa volá Glenn. Odborníci odhadovali predajnú cenu bundy na šesťtisíc dolárov (takmer 5 500 eur).

Medzi predmetmi, ktoré sa dali na aukcii zaobstarať, boli aj surf zo snímky Bod zlomu (1991) alebo košeľa z romantickej drámy Duch (1990). Swayzeho vdova Lisa Niemi sa vyjadrila, že má z predaja jeho vecí “zmiešané pocity”. „Hoci je to veľmi pozitívne, je to tiež veľmi ťažké… Som však veľmi šťastná žena, že som mala takého muža, ako bol Patrick, ktorý ma veľmi ľúbil,” uviedla. Aukcia sa uskutočnila napriek silnému odporu netere zosnulého, Danielle Swayze. „Bolo to rodinné dedičstvo. Je fackou do tváre, že (Niemi, pozn. red.) predáva tieto vzácne pamiatky,” povedala tlačovej agentúre Press Association.

Patrick Swayze sa ako syn tanečnice od malička venoval tancu, ktorý študoval aj v New Yorku. Presadil sa na Broadwayi ako Danny Zuko v muzikáli Pomáda a hviezdou sa stal po nakrútení spomínaného tanečného filmu Hriešny tanec. Okrem menovaných snímok Duch a Bod zlomu si tiež zahral v tituloch ako napríklad Donnie Darko (2001), Hriešny tanec 2 (2004) alebo Univerzálna upratovačka (2005). Zomrel v roku 2009 v dôsledku rakoviny pankreasu.