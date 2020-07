Krajina zážitkov: Lidl prispeje zákazníkom na výlety a dovolenky na Slovensku

Diskont pomôže slovenskému cestovnému ruchu a zároveň peňaženkám svojich zákazníkov.

Slovensko je malá veľká krajina, ktorá má všetko – vysoké hory, malebné údolia, desiatky riek a vodných nádrží, termálne pramene a množstvo príležitostí na aktívny oddych vo vnútri i na čerstvom vzduchu. Ak strávite leto na Slovensku, nazbierate množstvo zážitkov a zároveň podporíte domáci cestovný ruch. Aby to bolo ešte výhodnejšie, Lidl prispeje svojim zákazníkom na výlety a dovolenky!

Za každých 5 € nákupu získate až do 30. augusta v každom Lidli jeden kupón v hodnote 2 €. Do konca marca 2021 si ho môžete uplatniť ako zľavu na niektorý z množstva zážitkov. Zo širokej ponuky si vyberie skutočne každý, rozhodnúť sa môžete pre niektorú zo známych domácich atrakcii, aquaparkov, wellness pobytov, lanoviek či vnútorných aktivít po celom Slovensku. Kupóny je možné kombinovať tak, aby ste získali čo najvýhodnejšiu zľavu. Užívajte si najkrajšie výlety so zľavami na vstupenky až do -70%!

„Slovensko je krásna krajina, ktorú môžete objavovať stále znova. Skutočne máme byť na čo hrdí a je skvelé, že takto rok od roka zmýšľa čoraz ľudí. Väčšina z nás sa zrejme rozhodne stráviť dovolenky či absolvovať výlety počas najbližších týždňov a mesiacov na Slovensku. Je to výborná správa, pretože takto spolu pomôžeme domácemu cestovnému ruchu, ktorý korona kríza silne zasiahla. Aby si ešte viac ľudí mohlo dopriať oddych na Slovensku, rozhodli sme sa spustiť program aký tu ešte nebol: Slovensko krajina zážitkov,“ vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ diskontného reťazca.

Všetko podstatné o jedinečnom programe Slovensko krajina zážitkov sa dozviete na stránke www.lidlzazitky.sk. Všetky ponuky, naskenované kupóny či dokonca vstupenky môžete mať vždy poruke v špeciálnej aplikácii Lidl zážitky. V nej si pohodlne vyberte zážitok a dátum návštevy. Objednávajte však rýchlo – v niektorých dňoch je maximálna zľava vyššia ako v iné dni a počet vstupeniek s najvýhodnejšou cenou je obmedzený. Aplikáciu si môžete stiahnuť v Apple App Store a Google Play.

