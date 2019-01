Krajiny Európskej únie, ktoré porušujú zásady právneho štátu, by mohli prísť o eurofondy

BRUSEL 18. januára (WebNoviny.sk) – Členské štáty Európskej únie, ktoré vážnym spôsobom porušujú zásady právneho štátu, zasahujú do nezávislosti súdnictva alebo zatvárajú oči pred korupciou, by v budúcnosti mohli dočasne prísť o prístup k eurofondom.

Takéto opatrenie obsahuje legislatívna iniciatíva, ktorú vo štvrtok prijal Európsky parlament (EP). Za návrh hlasovalo vo štvrtok v EP 397 poslancov, 158 ich bolo proti. Na to, aby bol platný, ho musia ešte schváliť aj všetky krajiny EÚ.

To bude zrejme problém minimálne pri krajinách, ktoré sa už dnes obávajú, že by ich takéto opatrenie mohlo postihnúť.

Poradná skupina z nezávislých expertov

Už teraz sa pri ňom totiž najčastejšie spomínajú krajiny ako Poľsko a Maďarsko, ktoré sa v posledných mesiacoch opakovane dostávajú do konfliktu s EÚ v súvislosti so snahami ovládnuť súdnictvo súčasnou politickou reprezentáciou či s nedodržiavaním demokratických pravidiel vo viacerých oblastiach.

Podľa schváleného návrhu, pokiaľ Európska komisia v spolupráci so skupinou nezávislých expertov odhalí nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členskej krajine EÚ, ktoré môžu ohroziť správu finančných prostriedkov únie, môže navrhnúť protiopatrenia vrátane obmedzenia financovania projektov v danom štáte až po zastavenie platieb z rozpočtu EÚ.

Akonáhle členský štát tieto nedostatky odstráni, prístup k eurofondom by sa mal obnoviť. Komisii by pri rozhodovaní mala pomôcť poradná skupina zložená z nezávislých expertov v oblasti ústavného práva a financií a rozpočtu.

Nagy a Štefanec opatrenie kritizujú

Parlament každého členského štátu by mal do skupiny nominovať jedného odborníka, päť expertov vymenuje Európsky parlament. Poradná skupina by mala každý rok posudzovať situáciu vo všetkých členských štátoch a následne zverejniť zhrnutie svojich zistení.

Viacerým slovenským europoslancom sa toto opatrenie nepozdáva, vyjadrili sa proti nemu József Nagy z Mostu-Híd aj Ivan Štefanec, ktorý bol zvolený do EP za SDKÚ-DS, no v súčasnosti je členom KDH. Obaja patria v EP k frakcii Európskej ľudovej strany (EPP).

„Je nerealistická predstava donútiť voličov cez európske dotácie voliť demokratickejšie politické strany a bolo by zlým precedensom trestať niektoré krajiny, okresy či mestá zastavením dotácií z politických dôvodov,“ uviedol Nagy.

„Je potrebné zvýšiť dohľad nad nakladaním s prostriedkami EÚ. Odmietam však, aby boli posudzované oblasti, ktoré sú vo výhradnej kompetencii členských štátov,“ povedal Štefanec. Informácie pochádzajú od tlačovej atašé Európskeho parlamentu na Slovensku Sone Mellak a z agentúry AP.