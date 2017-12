Krajiny V4 predstavili projekt v Líbyi, Fico si potykal s Babišom

BRUSEL 14. decembra (WebNoviny.sk) – Krajiny Visegrádskej štvorky vo štvrtok oficiálne predstavili projekt na ochranu líbyjskej hranice talianskemu premiérovi Paolovi Gentilonimu a šéfovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.

Ako vo štvrtok pred summitom v Bruseli informoval slovenský premiér Robert Fico, Gentiloni projekt prijal s nadšením. Cieľom projektu je školiť bezpečnostné zložky v Líbyi na ochranu hranice. Na toto dajú krajiny V4 35 miliónov eur, teda každá krajina dá takmer deväť miliónov. Fico plánuje Líbyu aj osobne navštíviť.

„V lete sme poslali list a napísali sme mu ´povedz, čo potrebuješ a my ti pomôžeme´. Toto je z našej strany dobrá odpoveď, on to prijal s nadšením,“ povedal Fico.

Kvóty na rozdelenie migrantov

Týmto krokom V4 podľa slovenského premiéra potvrdzuje, že chcú byť solidárni. Večer na Európskej rade očakáva na tému migrácie búrlivú diskusiu. Europrezident Donald Tusk sa totiž vyjadril, že kvóty neboli úspešné, s čím majú niektoré krajiny problém.

Fico však povedal, že za Tuskom bude stáť. Kvóty podľa Fica nie sú iba technicky neúspešné, ale aj politicky, keďže rozdelili Európu.

„Závažné veci ako kvóty, otázka brexitu, tie musia byť prijímané konsenzom, nemôže to byť výsledkom väčšinového rozhodnutia. Ja dnes prichádzam do Bruselu plný nápadov, plný aktivít a verím, že tak, ako privítal taliansky premiér a predseda Komisie náš projekt v Líbyi, pozitívne to prijme aj zvyšok EÚ,“ dodal Fico.

Fico si potykal s Babišom

Fico sa vo štvrtok vyjadril aj k českému premiérovi slovenského pôvodu Andrejovi Babišovi. Na otázku, či sa rozprávali po slovensky, Fico povedal, že hlavne si potykali.

„Ja si to veľmi vážim, pretože vždy boli medzi českým a slovenským premiérom vynikajúce vzťahy, bez ohľadu na to, z akého politického tábora bol. Spomínam si na vzťahy s Mirkom Topolánkom, Jirkom Paroubkom, Petrom Nečasom, Janom Fischerom, Bohuslavom Sobotkom – bože, to som toľkých prežil,“ povedal žartovne premiér.

„Zablahoželal som mu, potykali sme si, myslím, že tá chémia bude fungovať. Tých pár viet, ktoré sme si povedali, boli po slovensky,“ priznal napokon Fico.