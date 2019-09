Krajná pravica zaznamenala vo voľbách v Sasku a Brandenbursku úspechy, vládnuce strany stratili

Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zaznamenala v nedeľňajších krajinských voľbách v nemeckých spolkových krajinách Sasko a Brandenbursko úspechy.

Pozície najsilnejších politických subjektov si ale naďalej udržali mainstreamové strany.

AFD v oboch krajinách na druhom mieste

Podľa prognóz televízií ARD a ZDF, ktoré sú založené na exit polloch a prvých sčítaných hlasoch, sa vládnucim stranám vo voľbách darilo lepšie, ako im predpovedali predvolebné prieskumy, no v porovnaní s voľbami z roku 2014 utrpeli isté straty.

AFD skončila v oboch krajinách na druhom mieste. V Sasku Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorá tam vládne od zjednotenia Nemecka v roku 1990, získala podľa odhadov 33,5 percenta hlasov a AfD 27,5 percenta, čo by bol jej dosiaľ najlepší výsledok. V Brandenbursku zase vládnucej Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) podľa odhadov vyslovilo podporu okolo 27 percent voličov. AfD sa tam teší 24-percentnej voličskej podpore. V oboch spolkových krajinách sa pomerne darilo aj Zeleným.

Vytvorenie krajinských vlád bude náročné

Výkon AfD, CDU a SPD bol hlavnou témou v súvislosti s voľbami v Sasku a Brandenbursku. Symbolicky dôležité víťazstvo AfD už len v jednej z krajín by totiž mohlo viac destabilizovať už tak svárlivú spolkovú vládu.

Vytvorenie krajinských vlád v Sasku a Brandenbursku bude pravdepodobne náročné, keďže vládnuce koalície by mali podľa prieskumov stratiť svoju väčšinu, čo by ich odkázalo na hľadanie ďalších partnerov. Obe strany pritom odmietli vytvoriť koalície s AfD. V Sasku v súčasnosti vládne CDU v koalícii s SPD, v Brandenbursku je to zase koalícia SPD a Ľavice.