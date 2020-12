Krajniak chce pomôcť zamestnávateľom a SZČO, navrhne odklad splatnosti sociálnych odvodov

Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak predloží na rokovanie vlády návrh na odloženie splatnosti odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30. júna 2021.

Poistné za päť mesiacov

Šéf rezortu tým chce pomôcť zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým výrazne klesli príjmy oproti minulému roku. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.

Predĺženie termínu odloženia odvodov do 30. júna 2021 sa bude týkať poistného, ktorého splatnosť mali poistenci odloženú za marec, máj, jún a júl tohto roka v čase prvej vlny pandémie koronavírusu.

Rovnako sa odloženie termínu splatnosti odvodov bude týkať poistného za december tohto roka, ktoré bude splatné do 30. júna 2021.

Nepriaznivý vývoj pandemickej situácie

Situácia na trhu práce podľa ministra Krajniaka odzrkadľuje nepriaznivý vývoj pandemickej situácie. Znižuje sa tým schopnosť poistencov splácať odložené odvody a s tým súvisiace obavy o možnosť čerpania financií z Prvej pomoci plus.

„Preto chceme pomôcť zamestnávateľom a živnostníkom, aby sme ich odľahčili, a zároveň ich uistili, že budú môcť aj naďalej čerpať príspevky z Prvej pomoci plus,“ uviedol minister Krajniak.

Príspevky z Prvej pomoci plus môžu čerpať žiadatelia, ktorí nemajú zaplatené odložené poistné do Sociálnej poisťovne, ale majú dohodnutý splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou. Platenie dlžných súm poistného počas splácania podľa dohodnutého splátkového kalendára je oslobodené od úrokov.