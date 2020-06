Krajniak chystá nový systém kurzarbeit, so zamestnávateľmi rokoval aj o znižovaní odvodov

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak v utorok so zamestnávateľmi a odborármi rokoval o znižovaní odvodov.

„Bavili sme sa o fungovaní nového systému kurzarbeit, ktorý budeme zavádzať a s tým súvisí, že koľko percent odvodov, zatiaľ ten návrh je pol percenta zamestnávatelia a pol percenta zamestnanci, budú odvádzať do tejto poistnej schémy,“ povedal na stredajšej tlačovej besede.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí to podľa neho chce urobiť tak, aby sa celkové odvodové zaťaženie na Slovensku nezvyšovalo.

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí však upozornil na to, že vzhľadom na tohtoročné mimoriadne vyplácanie pandemických nemocenských dávok, teda OČR aj „péeniek“, bude mať Sociálna poisťovňa za tento rok vysoký deficit.

„Musíme zvážiť a dohodnúť, aby všetci partneri boli s tým uzrozumení, aj zamestnávatelia, aj zamestnanci, aj Sociálna poisťovňa, aby sme nespôsobili pri zavádzaní tých opatrení to, že budeme mať v Sociálnej poisťovni veľký deficit,“ povedal Krajniak.

Pri reforme odvodového zaťaženia, ktorá by mala priniesť zníženie odvodov, bude môcť vláda podľa neho použiť prostriedky z tzv. programu SURE.

Ide o pôžičky z nového programu Európskej únie. „Umožnilo by nám to naštartovať systém do momentu, kedy sa ekonomika nakopne a potom to bude môcť fungovať v normálnom režime,“ dodal minister.