Krajniak: O dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne

O dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. O zákone Lex Ukrajina bude parlament rokovať v utorok alebo v stredu. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii V politike na TA3.

„Súkromný človek, ktorý bude chcieť ubytovať a bude chcieť pomôcť s ubytovaním ukrajinskej rodiny alebo občana, dostane príspevok na deň sedem eur a približne 210 eur mesačne na dospelú osobu, v prípade dieťaťa pôjde o polovičnú sumu. Úplne rovnaká pomoc štátu bude v prípade, ak pôjde o subjekt, ktorý má ubytovanie v predmete svojej činnosti. Tam to bude akurát s 10-percentnou DPH, čiže to bude predstavovať 7,70 eura na dospelú osobu na deň. V tom budú zahrnuté aj zariadenia sociálnych služieb alebo internáty, ktoré budú môcť takisto požiadať o túto pomoc, ak sa rozhodnú ubytovať tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú,“ informoval Krajniak.

O dotáciu bude možné požiadať iba v prípade, ak budú ubytovaní utečenci so statusom dočasného útočiska. Kontrolu by mal zabezpečovať štát, evidenciu však budú zabezpečovať pravdepodobne mestá a obce.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini potvrdil, že jeho klub zahlasuje za každý návrh, ktorý by mohol utečencom z Ukrajiny pomôcť.