Krajniak odovzdal podpisy a kandiduje v prezidentských voľbách, v programe má tri priority

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Milan Krajniak v stredu odovzdal do Kancelárie Národnej rady SR petičné hárky s podpismi viac ako 25-tisíc občanov.

Tri priority programu

Krajniak sa tak už oficiálne uchádza o post prezidenta Slovenskej republiky. „Vážim si podporu ľudí a urobím všetko preto, aby som dôveru ľudí naplnil,“ uviedol Krajniak.

Ako uviedol na tlačovej besede, prezident má pomáhať občanom činmi a konkrétnou prácou pre ľudí. „Mám tri priority svojho programu – exekučná amnestia, daňová spravodlivosť a rodičovský bonus,“ uviedol s tým, že ak sa stane prezidentom, tak po parlamentných voľbách dá budúcemu predsedovi vlády tieto tri podmienky, ktoré bude musieť splniť.

Prezident nemá byť len na ozdobu

Podľa Krajniaka prezident môže stelesňovať pokoj, vecný prístup a svoj program alebo môže konfliktom, konfrontáciou a vytváraním nepokoja vyjadrovať svoje názory.

„Keby som každý deň napadol iného prezidentského kandidáta, bolo by to zaujímavé, ale ja to tak nechcem. Prezident musí byť silná osobnosť a zaujať zaujímavým programom. Prezident tu nemá byť len na ozdobu,“ uviedol.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár priblížil, že Krajniak vyzbieral 25-tisíc podpisov, aby bol občianskym kandidátom, ktorý je navrhnutý politickým hnutím. Dodal, že Krajniak sa počas celej kampane bude sústrediť na to, ako ľuďom pomáhať aj z pozície prezidenta SR.