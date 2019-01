Krajniak po zvolení za prezidenta nevymenuje Fica za ústavného sudcu, rovnaký názor zdieľa i Mistrík

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – Ústavný súd SR nemôže byť obsadený súčasnými či bývalými politikmi. Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina). Rovnaký názor zastáva aj kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky Róbert Mistrík.

Obaja potvrdili, že v prípade ich zvolenia za prezidenta nevymenujú Roberta Fica (Smer-SD) za ústavného sudcu. Fico sa bude uchádzať o hlasy poslancov Národnej rady SR spoločne s ďalšími 39 kandidátmi a kanditátkami počas februárovej schôdze parlamentu.

Medzi návrhmi je dostatok skúsených ľudí

Ešte predtým absolvujú verejné vypočutie pred ústavnoprávnym výborom. Okrem Fica kandiduje tiež poslanec Peter Kresák (Most-Híd), predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, či obe štátne tajomníčky rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner a Monika Jankovská.

„Na Ústavný súd SR by nemali ísť politici, ale ani bývalí poslanci. Problémom je najmä to, že najskôr rozhodovali o konkrétnych zákonoch v Národnej rade SR a následne, či sú v súlade s Ústavou SR, a to je nemysliteľné. Na druhej strane sme videli, že medzi návrhmi je dostatok skúsených ľudí a je u nich záruka, že budú rozhodovať nestranne, takže verím, že Národná rada SR zvolí dostatočný počet ústavných sudcov,“ povedal Krajniak.

Na margo kandidatúry Roberta Fica Krajniak uviedol, že bývalý predseda vlády SR má stáť skôr pred súdom, než pôsobiť na súde. Podľa Mistríka je ústavný súd dôležitou inštitúciou a má byť poslednou zárukou vymožiteľnosti práva.

„V prvom rade treba zdôrazniť, že Ústavný súd SR je jedna z najdôležitejších inštitúcií v krajine. Preto tí, ktorí budú rozhodovať, teda sudcovia musia byť zárukou kvality a nestrannosti,“ povedal Mistrík.

Prezident môže viac využívať svoje právomoci

Krajniak hovoril aj o súčasnej pozícii prezidenta Slovenskej republiky. Podľa jeho slov môže prezident viac využívať svoje jestvujúce právomoci a navyše má konať predovšetkým v prospech občanov. Róbert Mistrík sa domnieva, že prezident môže konať na základe informácií občanov a tiež si vyžiadať potrebné podklady od zodpovedných inštitúcií v prípade problémov.

Obaja kandidáti na post prezidenta tiež odpovedali na otázku z akých prostriedkov hradia svoje predvolebné kampane. Krajniak odpovedal tak, že do súčasnosti mu prišlo na transparentný účet približne 150-tisíc eur, a prispeli mu naň najmä kolegovia z hnutia Sme rodina. Mistrík si predvolebnú kampaň financuje zo svojej podnikateľskej činnosti.