Krajské školy v Bratislave zrekonštruujú telocvične, ministerstvo im prispeje státisícami eur

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Trom školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pridelilo ministerstvo školstva na oblasť telesnej a športovej výchovy takmer 230-tisíc eur. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, tri školy tak čaká rekonštrukcia telocviční.

Kraj podal celkovo desať žiadostí. Z nich boli podporené tri. Trom školám pridelili 228 249 eur. Vďaka finančným prostriedkom na Gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave a na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na ulici K. Adlera v Bratislave zrekonštruujú sociálne zariadenia v telocvični a v Spojenej škole Ivanka pri Dunaji zase cvičebný priestor, elektroinštaláciu, ústredné kúrenie a sociálne zariadenia.

“Sme veľmi vďační, že je kraj medzi úspešnými žiadateľmi tejto výzvy. Aj napriek tomu, že sme predložili desať žiadostí, sme radi, že sa podarilo získať financie pre naše tri školy. Preto by sme boli veľmi radi, ak by sa do budúcnosti navýšili prostriedky v rámci tejto výzvy, teda na rekonštrukcie telocviční, pretože treba stále investovať do vzdelávania aj športovej výchovy,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.