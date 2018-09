Krajský súd rozhodol v prípade odvolania sa obžalovaných v kauze vraždy Čongrádyho

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Bratislave v utorok v kauze vraždy Petra Čongrádyho z roku 2004 zamietol odvolania obžalovaných ako aj prokurátora.

„Odvolací súd sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi, uvedenými v rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21. februára,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Dodal, že rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.

Padli dva oslobodzujúce rozsudky

Tri odsudzujúce a dva oslobodzujúce rozsudky si vo februári v kauze prípravy vraždy z roku 1999 ako aj samotnej vraždy z roku 2004 údajného príslušníka skupiny sýkorovci Petra Čongrádyho vypočula pätica obžalovaných. Senát Okresného súdu Bratislava I uložil úhrnný trest 23 rokov Sergejovi Miňajlenkovi a trest vo výške 18 rokov dostal Peter Holáň. Súd dvojicu uznal za vinnú z oboch žalovaných skutkov.

Z prípravy vraždy v roku 1999 uznal súd za vinného aj Dušana Šurinu, ktorý by si mal vo väzení odsedieť päť rokov. Všetkých troch obžalovaných súd umiestnil do zariadenia s maximálnym stupňom stráženia. Naopak oslobodzujúce rozsudky v tejto kauze si vypočuli Roman Jaďuď a Vladimír Šaran. Prvého menovaného súd oslobodil preto, že trestnosť jeho konania zanikla, u druhého súd skonštatoval, že nebolo preukázané, že by spáchal žalovaný skutok.

Zavraždili ho 28 zásahmi zo samopalu

Prokuratúra pôvodne obžalovala pre trestný čin prípravy vraždy Petra Čongrádyho z roku 1999 Sergeja Miňajlenka, Petra Holáňa, Romana Jaďuďa a Dušana Šurinu. V prípade samotnej vraždy z roku 2004 spolu s Miňajlenkom a Holáňom obžalovali aj Vladimíra Šarana V roku 1999 podľa obžaloby naplánovali obžalovaní zavraždenie Čongrádyho pred jeho obľúbeným barom v Bratislave, pričom na neho podľa plánu mali strieľať z idúcej motorky. Okolnosti sa im však nepozdávali, preto skutok odložili.

V roku 2004 bol Čongrády zavraždený 28 zásahmi zo samopalu. Dôvodom podľa výsledkov vyšetrovania bol údajný strach Sergeja Miňajlenka z toho, že ho dá Čongrády odstrániť a tiež pomsta za to, že bol prinútený stiahnuť sa so svojimi obchodnými aktivitami z Bratislavy. Podľa obžaloby sa na príprave skutkov zúčastnil aj dnes už zosnulý Ivica Tolič.

Pojednávali druhýkrát pre výmenu predsedy senátu

K účasti na skutku z roku 2004 sa priznali Ivan Beňo, Peter Kopera a Vladimír Smetana. S prokurátorom uzavreli v septembri 2014 dohody o vine a treste. Beňovi vymerali trest 15 rokov väzenia, Koperovi 14 rokov a deväť mesiacov a Smetanovi 14 rokov. Kopera a Beňo vypovedali v tomto prípade ako svedkovia, Smetana vo februári 2016 zomrel. V pozícii svedka vystupoval tiež Peter B., ktorý sa podieľal na skutku z roku 2004 ako vodič. Prípad sa pred súdom prejednával už po druhýkrát, keďže pôvodný predseda senátu odišiel do dôchodku.

Petra Čongrádyho zavraždili v septembri 2004 v bratislavskej Petržalke. Pri útoku bol postrelený aj jeho ochrankár. Čongrády bol považovaný za jedného z nástupcov zakladateľa skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru, konkrétne za šéfa bratislavskej vetvy skupiny. Začínal ako Sýkorov šofér, neskôr vlastnil podiel v niekoľkých firmách.

Podľa vtedajšieho viceprezidenta Policajného zboru Jaroslava Spišiaka Čongrády v čase zavraždenia trestnú činnosť nepáchal, bol však podozrivý zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. V prípade jeho vraždy v minulosti polícia vyšetrovala skupinu osôb vrátane známych mien spájaných s podsvetím ako Karol M. alebo Ľuboš F. Výpoveď kľúčového svedka v prípade sa však ukázala ako nepravdivá.