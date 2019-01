Krako a Haraus získali v závere majstrovstiev sveta ďalšie medaily, Farkašová chýbala na štarte

SELLA NEVEA 31. januára (WebNoviny.sk) – Striebornú a bronzovú medailu získali slovenskí športovci vo štvrtkovej alpskej kombinácii zrakovo znevýhodnených mužov na svetovom šampionáte paralyžiarov v talianskom stredisku Sella Nevea. O striebro sa postarali Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom a bronz získali Miroslav Haraus a navádzač Maroš Hudík.

Majstrom sveta sa rovnako ako deň predtým v zjazde stal Talian Giacomo Bertagnolli s navádzačom Fabriziom Casalom. Krako za ním zaostal o 3,56 s a Haraus o 4,71 s. Tretí slovenský reprezentant Marek Kubačka (nav. Mária Zaťovičová) skončil na piatej priečke s odstupom 8,33 s. V kategórii stojacich mužov sa z celkového triumfu tešil Francúz Arthur Bauchet, Slovák Martin France skončil s odstupom 9,17 s na siedmom mieste.

Bertagnolli je jasný líder

Slovenské dvojice napokon vo štvrtok získali po dve strieborné a bronzové medaily, keďže prvá časť superkombinácie, čiže super G, sa jazdila aj ako samostatné preteky s medailovým ohodnotením. Kombinácia a super G boli posledné disciplíny majstrovstiev sveta paralyžiarov.

„Sme spokojní, aj keď na postupku bronz, striebro, zlato to nevyšlo. Talian Bertagnolli je momentálne jasný líder. Je mladý a talentovaný. Vie pustiť lyže rýchlo dolu kopcom a chutí mu lyžovanie,“ zhodnotil navádzač Jakuba Kraka pre SITA. „Dnešné Super G do kombinácie sa bralo aj ako samostatná disciplína. Pôvodne sa malo super G jazdiť zajtra, ale počasie bolo proti. Preto to organizátori spojili a odjazdilo sa to v rámci kombinácie už dnes. Bolo to tak naplánované už deň dopredu,“ vysvetlil Brozman.

Farkašová pre problémy neštartovala

V kategórii zrakovo znevýhodnených žien vo štvrtok chýbala na štarte Slovenka Henrieta Farkašová (nav. Natália Šubrtová). Nedovolil jej to zdravotný stav. Farkašová vybojovala v technickej časti šampionátu v slovinskej Kranjskej Gore dve zlaté medaily v slalome aj obrovskom slalome.

Tretie zlato pre slovenskú výpravu pridal Marek Kubačka v obrovskom slalome zrakovo znevýhodnených mužov. Celková bilancia slovenských reprezentantov na MS 2019 je 3 zlaté – 3 strieborné – 4 bronzové medaily. V rebríčku najúspešnejších krajín patrí Slovákom piata priečka, zvíťazili Francúzi s 8 zlatými, 1 striebornou a 1 bronzovou medailou.