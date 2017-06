Kráľ LeBron a Kevin Durant ozdobili finále NBA viacerými rekordmi

OAKLAND 13. júna (WebNoviny.sk) – Najskôr sa objal s LeBronom Jamesom a len potom sa Kevin Durant pridal k oslavujúcim spoluhráčom z tímu staronových šampiónov basketbalovej NBA Golden State Warriors. V tom geste bolo všetko. Odovzdanie koruny najužitočnejšieho hráča finálovej série, aj splátka päť rokov starého dlhu.

Na konci sezóny 20111/2012 Durant spločne s Russellom Westbrookom doviedli Oklahomu až do finále play-off, ale hlad LeBrona Jamesa po prvom titule bol vtedy silnejší. Miami aj s Dwyanom Wadom a Chrisom Boshom v zostave zvíťazilo 4:1 na zápasy, James v tom poslednom zaznamenal triple-double.

Hviezna trojica čakala na spoločný úspech dva roky, Durantovi sa to podarilo po prvom v drese Golden State.

Vo všetkých zápoleniach rozhodujúcej série o Trofej Larryho O’Briena určenú víťaznému klubu pokoril 30-bodovú hranicu, čo sa podľa Elias Sports Bureau naposledy predtým podarilo Shaquillovi O’Nealovi v drese Los Angeles Lakers vo finále play-off 2000. Jeho priemery boli 35,2 bodu, 8,4 doskoku a 5,4 asistencie na zápas.

Doterajším rekordérom bol Penny Hardaway

Historické štatistiky hovoria, že žiaden hráč doteraz vo finálovej sérii nemal taký vysoký priemer bodov pri úspešnosti streľby z poľa nad 50 percent, spoza trojkového oblúka nad 40 percent a z trestných hodov nad 90 percent. Doterajším rekordérom bol Penny Hardaway z roku 1995 (25,5) pred Chunceym Billupsom z roku 2004 (21,0).

“Neuveriteľné, ako išiel za svojou šancou v celom finále. Teraz sa mi zdá zvláštne, ako sme v lete pred sezónou spolu hovorilo o tom, že sa potrebujeme zohrať a spraviť zo seba navzájom lepších basketbalistov. V tejto sérii sa to všetko podarilo, čo je neskutočné,” vyzdvihol Durantovo odhodlanie líder Warriors Stephen Curry.

Odkaz Duranta pre matku

Durant je tretím finálovým MVP v histórii NBA, ktorý získal Trofej Billa Russella vo svojej prvej sezóne v novom klube. Pred ním sa ro podarilo Mosesovi Malonovi v roku 1969 v drese Philadelphie a potom Magicovi Johnsonovi na záver nováčikovského ročníka 1979/1980 v Los Angele Lakers.

Durant má tiež ako tretí basketbalista v dejinách na konte štyri tituly najlepšieho strelca NBA v kombinácii s celkovým víťazstvom. Zaradil sa k dvojici Michael Jordan, Wilt Chamberlain.

V piatom zápase série s Clevelandom pálil Durant so 70-percentnou úspešnosťou z hry, z 20 jeho striel prepadlo obručou 14, čo si história záverečného súboja play-off NBA nepamätá. “Dokázali sme to. Keď som mal osem rokov, vravel som ti, že raz vyhrám NBA,” odkázal Durant svojej matke Wande, ktorá na vlastné oči sledovala jeho veľký večer a potom nechýbala pri oslavách priamo na palubovke.

“Pocity sú úžasné. Vždy pripomínam, že basketbal je tímová hra. Musíte sa v ňom chcieť obetovať. Postaviť svojich spoluhráčov pred svoje vlastné záujmy, keď je to treba. Snažil som sa o to a pridal som aj na agresivite. Andre Iguodala mi stále prízvukoval, že toto je môj čas, by som si ho vzal, že je to len o mne. Ale ja som mu tvrdil, že je to o nás všetkých. Ja vždy budem sám sebou,” vyhlásil na tlačove konferencii po zápase 28-ročný krídelník.

James sa so sezónou rozlúčil vo veľkom štýle

Ku gratulantom sa pridal aj tréner Steve Kerr. “Som šťastný aj z neho, za všetkých našich chlapcov. Keď sa na nich pozriete, každý má svoj vlastný príbeh. Taký Patrick McCaw je nováčik, zahral si v piatom finále a nebol len do počtu. Potom sú tu Seth (Curry) a Klay (Thompson). Ale Kevin je osobitná kapitola. Jeho kariéra je úžasná, ale dokázal ju povýšiť na novú úroveň. V celej sezóne bol neuveriteľný a túto sériu si jednoducho privlastnil. Som rád, že to prelomil, a verím, že ho čaká ešte veľa úspechov,” uviedol Kerr.

LeBron James síce po poslednom klaksóne sezóny ako prvý Durantovi blahoželal, ale po zápase vyhlásil: “Nemám radosť z toho že získal svoj prvý titul. Nemôžem sa z toho tešiť. Keď som ja prvý raz získal trofej, bolo to ako narodenie môjho prvého syna.”

Basketbalový kráľ sa napriek prehre rozlúčil so sezónou vo veľkom štýle. Ako prvý v dejinách NBA mal vo finálovej sérii priemery na úrovni triple-double: 33,6 bodu, 12 doskokov a 10 asistencií. “Vrátime sa, ty a ja. Vrátime sa,” povedal James s rukou okolo ramien svojho spoluhráča Kyrieho Irvinga.