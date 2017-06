Kráľ šprintérov Peter Sagan má pred Tour de France dobrý pocit

SCHAFFHASEN 19. júna (WebNoviny.sk) – Kráľ šprintérov! Takto otitulkoval oficiálny web cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska Petra Sagana po jeho skvelom víťazstve v koncovke sobotňajšej etapy v Schaffhausene.

Sagan potvrdil, že na švajčiarskych cestách sa mu dlhodobo darí. V práve skončenej edícii vyhral dve etapy a s 15 etapovými prvenstvami, ktoré nazbieral od roku 2011, je suverénne cyklistom s najväčším počtom triumfov na tejto tradičnej generálke pred Tour de France.

Bol spokojný so svojimi výkonmi

O štyri víťazstvá menej zaznamenal domáci, ešte nedávno Saganov veľký rival, Fabian Cancellara a tiež ďalší dvaja Švajčiari zo starších cyklistických čias – Ferdinand Kübler a Hugo Koblet. Čerešničkou na torte je pre Sagana zisk čierneho dresu určeného víťazovi bodovacej súťaže, v ktorej predstihol Taliana Damiana Carusa o priepastných 12 bodov.

“Boli to z môjho pohľadu dobré preteky. Som spokojný so svojimi výkonmi, ale aj s tým, čo sme predviedli ako družstvo. Ja mám víťazstvo v bodovacej súťaži a celkovo už 15 prvenstiev v etapách, družstvo zasa ukázalo profesionálny prístup. Rovnako som spokojný so svojou formou. Myslím si, že vysokohorské sústredenie, ktoré som pred pretekmi absolvoval, malo pozitívny vplyv. Mám z toho všetkého dobrý pocit pred Tour de France,” povedal Peter Sagan podľa webu jeho tímu Bora-Hansgrohe.

Bude sa snažiť o šiesty zelený dres

Peter Sagan zároveň potvrdil, že pred jedným z vrcholov sezóny na francúzskych cestách absolvuje spolu s tímovými kolegami z Bora-Hansgrohe spoločný slovenský a český šampionát v cyklistike. Preteky elitnej kategórie mužov a do 23 rokov s hromadným štartom sa v Žiari nad Hronom a jeho okolí uskutočnia v nedeľu 25. júna. “Teraz sa sústredím na majstrovstvá Slovenska, čo tiež nie sú jednoduché preteky. A potom už všetko svoje úsilie sústredím do Tour de France,” dodal Sagan.

Tam sa bude snažiť po šiesty raz v rade získať zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže. Ak sa mu to podarí, dostane sa na úroveň historicky najúspešnejšieho cyklistu v tejto disciplíne na TdF Nemca Erika Zabela.