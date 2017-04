“Králi” nevykúpia Gáboríka zo zmluvy, ešte dostane šancu

LOS ANGELES 25. apríla (WebNoviny.sk) – Nové vedenie tímu NHL Los Angeles Kings dá šancu Mariánovi Gáboríkovi, aby sa na začiatku novej sezóny vrátil do tímu ako jeho plnohodnotná súčasť.

Kings nevykúpia 35-ročného krídelníka zo zmluvy, ktorá je platná ešte štyri roky. Potvrdil to generálny manažér “kráľov” Rob Blake.

Gáborík sa boril so zraneniami

Gáborík sa v práve vrcholiacej sezóne boril so zraneniami a po vynechaní úvodných dvoch mesiacov súťažného ročníka pre zlomený členok na Svetovom pohári sa nedostal do požadovanej, najmä streleckej formy. Výsledkom bolo “iba” 21 kanadských bodov za 10 gólov a 11 asistencií v 56 zápasoch, jeho najslabšia produktivita za 15 rokov pôsobenia v NHL.

“Marián absolvoval nešpecifikovanú lekársku procedúru a nebude v poriadku až do začiatku prípravného kempu. Potom ho však radi privítame späť. Bude to akoby nový začiatok pre Mariána, aby dokázal, že na to má,” uviedol Rob Blake.

Podľa zámorských médií bol práve príchod Gáboríka do tímu L. A. v roku 2014 jedným z faktorov zisku druhého Stanleyho pohára za tri roky (predtým 2012). Gáborík sa vtedy vo víťaznom play-off zaskvel 22 bodmi v 26 zápasoch, keď nastrieľal 14 gólov.

“Kráľov” povedie Stevens

Nový tréner Kings John Stevens predtým strávil sedem sezón ako asistent odvolaného kouča Darryla Suttera. Pomery v tíme teda pozná veľmi dobre. Po nástupe ku kormidlu potvrdil, že revolučné zmeny nechystá napriek tomu, že kalifornský tím sa druhýkrát za ostatných šesť rokov nedostal do play-off a v tabuľke Západnej konferencie obsadil až 10. miesto.

“Je to súčasť našej práce, že niekedy aj malá zmena môže spôsobiť veľký rozdiel,” naznačil svoju filozofiu Stevens, ktorý sa stal 27. hlavným trénerom v histórii klubu. O drobných zmenách identity, nie dôkladnejšej rekonštrukcii v tíme hovorí aj nový generálny manažér Blake. “Trénera sme ani poriadne nehľadali. Prišiel som za Johnom ihneď po odvolaní predchádzajúceho kouča a tlmočil som mu náš záujem,” skonštatoval Blake.

Stevens naznačil, čo je potrebné v tíme zlepšiť, aby došlo k celkovému zvýšeniu počtu bodov aj gólov potrebných k postupu do vyraďovacej časti v ďalšej sezóne. “Treba znovuobjaviť rýchlosť v hráčoch, tlačiť sa viac do bránky a strieľať aj tzv. špinavé góly. Ak budeme v nastávajúcej sezóne na prvom mieste v obťažovaní súperovho brankára, budem rád,” povedal Stevens.

V neúspešnej sezóne 2016/2017 Los Angeles dlho držal nad vodou slovenský brankár Peter Budaj, ktorý na podstatnú časť základnej časti zaskočil za zranenú jednotku Jonathana Quicka. V drese “kráľov” si skúsený Budaj pripísal 27 víťazstiev a aj 7 shutoutov. Potom ho však vedenie klubu vymenilo do Tampy a od konca februára už pravidelne strážil svätyňu “kráľov” Quick. Robil, čo mohol, ale mužstvu chýbali najmä góly. V celej Západnej konferencii ich nastrieľali menej ako hokejisti z Los Angeles iba hráči beznádejne posledného Colorada a Vancouveru.