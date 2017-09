Kráľovná elfov krstila knihu Andyho Krausa

BRATISLAVA 20. septembra 2017 (WBN/PR) – Priťahovala pozornosť najmä prítomných pánov. Nemohli od nej odtrhnúť zrak. Knihu Andyho Krausa Route 67 pokrstila pieskom z legendárnej cesty ciest Route 66 neznáma nahá blondínka pomaľovaná ako elfka – „kráľovná elfov“. Mystická bytosť a pre Andyho anjel strážny na cestách naprieč Amerikou.

Route 67 je cestopis jeho života. Knihu mu pomohli uviesť jeho kamaráti z branže, ako herečka Zuzana Vačková, Andrea “Andy” Karnasová, Dano Dangl, Roman Pomajbo, či spevák Tomáš Bezdeda, ktorý počas večera aj zaspieval.

Pozrite si VIDEO reportáž z krstu:

Čo teda nájdete v knihe Route 67?

Ako hovorí sám Andy Kraus, „všetko, čo matka ciest vydolovala z mojej hlavy cestou z Chicaga do Los Angeles. Milión impulzov, ktoré šteklili všetky moje zmysly. Úplne iný pohľad na Route 66, úplne iný pohľad na mňa.“

Je to premýšľanie a spomínanie zrelého muža, ktorý sa na ceste po slávnej Route 66 zamýšľa nad vlastným životom. Vo veku 50 rokov si doprial chvíľu pre seba a prevetral si hlavu na mieste, ktoré dýcha spomienkami mnohých pútnikov na harlejoch.

„Na prvý pohľad sa môže stať, že tá kniha je určená hlavne pre mužov. Omyl. Nie je tomu tak, určite osloví aj ženy. Je to veľmi úprimná výpoveď,“ povedala riaditeľka Ikaru Valeria Malíková.

„Tá motorka je úžasná v tom, že – bez ohľadu na to, či chystám nejaký scenár, píšem knižku, čokoľvek – vždy nápady prídu. Nasadnem na harleja a vyrazím. Bez cieľa. Len tak sa povoziť. Nemusím rozmýšľať, len sa veziem, myšlienky sa upracú a popri tom ešte vzniknú, nazval by som to – filozofické úvahy. Vtedy je dobré naplánovať si cestu tak, aby mi ešte vyšiel čas zapísať si ich, prípadne rozpracovať hrubú kostru…“ dodal v exkluzívnom rozhovore pre LepšíDeň.sk.

