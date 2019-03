Kráľovná šprintu Kuzminová nadviazala na triumf z MS, Fialková čaká na vytúžené víťazstvo

OSLO 22. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský biatlon má za sebou ďalší fantastický deň. Úradujúca svetová šampiónka v rýchlostných pretekoch Anastasia Kuzminová dokázala premeniť svoj posledný kariérny štart v šprinte na víťazstvo.

Tri malé glóbusy v kariére

Jej triumf v posledných pretekoch tejto disciplíny v rámci 9. kola Svetového pohára v nórskom Osle zároveň znamenal pre 3-násobnú olympijskú víťazku Kuzminovú zisk malého glóbusu za celkové víťazstvo za šprint. Vo svojej bohatej kariére si vybojovala už tri malé glóbusy, v sezóne 2017/2018 sa tešila v šprinte a stíhacích pretekoch.

Jej radosť po nie príliš pozitívnych výsledkoch na konci svetového šampionátu bola obrovská. „Pred štartom som sa nastavila, že hocičo sa stane, chcela som si to užiť. Skúšala som nerozmýšľať nad priebehom pretekov. Robila som to čo viem, najlepšie ako viem. Pracovala som na každom úseku trate a na každej jednej rane. Myslím si, že to bol kvalitný výkon z mojej strany,“ skonštatovala pre RTVS Kuzminová po svojom 17. víťazstve na vrcholných podujatiach.

Titul majsterky sveta nebol náhodný

Kuzminovej tréner a manžel v jednej osobe Daniel Kuzmin bol s výkonom svojej polovičky viac ako spokojný. „Posledný šprint v jej kariére. Takže ukázala zase, že je kráľovnou šprintu a nie náhodou si vybojovala titul majsterky sveta v šprinte. Je to super bojovníčka. Znovu dokázala zvíťaziť aj s jednou chybou,“ uviedol šťastný Kuzmin pre RTVS. Na otázku ako dokázal namotivovať svoju manželku pred štvrtkovými pretekmi s humorom dodal: „Oholil som sa, takže som ako nový manžel. Takže zo psychickej stránky na tom bola hneď lepšie ako predtým.“

Skvelý deň pre Slovensko zdupľovala tretím miestom Paulína Fialková. Znovu jej ušlo vytúžené víťazstvo, no na stupňoch víťazov už patrí medzi stálice. V aktuálnej sezóne skončila na pódiu už šiestykrát a jej prvý triumf v SP je len otázkou času. Veľkú príležitosť bude mať už v sobotňajších stíhacích pretekoch a v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom.

Nasťa bude Slovensku chýbať

Radosť zo skvelých výsledkov slovenských reprezentantiek neskrýval ani prezident Slovenského biatlonového zväzu (SZB) Tomáš Fusko.

„Pocity sú fantastické. Zase jeden z úspešných dní slovenského športu a biatlonu. Máme dve dievčatá na stupňoch víťazov. Nasťa si bude domov odnášať malý glóbus za šprint, takže krásny deň. Každý kvalitný a výnimočný športovec ako Nasťa bude Slovensku chýbať, ale zase nám ostanú krásne spomienky na jej výkony. Zatiaľ nám nechýba, zatiaľ je tu, športuje a robí nám radosť a my sa tešíme s ňou,“ skonštatoval Fusko pre RTVS.