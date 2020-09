Kramara: Údržba pamiatok spravovaných cirkvou by stála štát viac než platy duchovných

Údržba národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v opatere cirkvi, by štát stála viac ako príspevky na plat duchovných. Uviedol to vo svojom stanovisku hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara, ktoré zverejnil na stránke KBS.

Ako ďalej uviedol, iniciatívu o zmene financovania cirkví nepokladá za primeranú a vzhľadom na vývoj za uplynulých 30 rokov nevidí predložený návrh ako aktuálny.

Zvažujú podnet na ústavný súd

Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) plánuje otvoriť diskusiu o hľadaní iného modelu financovania cirkvi.

Tiež oznámila, že zvažuje podať podnet na Ústavný súd SR, aby posúdil, či Vatikánska zmluva neporušuje rovnoprávnosť dvoch medzinárodných subjektov a nevytvára nerovnosť pred zákonom.

„Tvrdenie o potrebe väčšej autonómie, podporené argumentom, že cirkvi sa na jednej strane nemajú miešať do politiky, ale na strane druhej by sa mohli, ak by im štát zobral finančnú podporu, si samo v sebe vnútorne protirečí. Vyjadrujeme sa celkom slobodne, zároveň úplne rešpektujeme autonómiu štátu, výsledky demokratických volieb, a tak ďalej,“ napísal Kramara.

Schválená nová podoba zákona

Vo svojom vyjadrení podotkol, že zobrať cirkvám príspevok na platy duchovných, navrhovali medzi inými aj Jirko Malchárek, Pavol Rusko či Juraj Miškov.

Slovenský parlament v roku 2019 schválil novú podobu zákona o financovaní, s ktorou súhlasili nielen všetky cirkvi, ale v Národnej rade SR prešla ústavnou väčšinou hlasov.

Podotkol, že v súčasnosti, keď sa v podstate zavádza do praxe, prichádza ponuka „zmietnuť to zo stola a začať od nuly“.

Cirkev priamo financuje aj Belgicko

SaS v piatok 28. augusta priblížila svoj zámer preskúmať zmluvu medzi Slovenskom a Vatikánom na ústavnom súde, či nevyplývajú jednej strane práva a druhej „len povinnosti“.

Tiež chcú vedieť, či Vatikánska zmluva pristupuje rovnako k jednotlivým cirkvám na Slovensku a nezvýhodňuje niektoré z nich.

Eurposlankyňa a členka strany Lucia Ďuriš Nicholsonová poukázala na fakt, že odporcovia odluky cirkví od štátu argumentujú vo väčšine prípadov tým, že ak by k tomu došlo, tak cirkvi budú finančne poddimenzované.

Spomenula, že priamo zo štátneho rozpočtu sú v Európskej únii (EÚ) cirkvi financované len v Belgicku a na Slovensku.