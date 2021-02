Kreatíva RTVS vyprodukovali návrhy očkovacej kampane, sú pripravení rokovať o ich výrobe s ministerstvami

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a jej kreatíva vyprodukovali dva návrhy očkovacej kampane. Návrhy nesú názvy „Vyhrňme si rukávy“ a „Vakcína je sloboda“. RTVS je pripravená rokovať o výrobe týchto kampaní s Ministerstvom zdravotníctva SR aj s Ministerstvom kultúry SR. Na dnešnom rokovaní Rady RTVS to uviedol generálny riaditeľ telerozhlasu Jaroslav Rezník. Dodal, že uplynulý týždeň mal rokovanie s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO) a predložil jej tieto návrhy.

Ako ďalej Rezník priblížil, pri realizácii kampane by mal rezort zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý riadi očkovanie, vydať výzvu alebo verejné obstarávanie na kreativitu tejto kampane, do ktorej by sa mali prihlásiť kreatívne agentúry. Následne, keď vyberie jeden koncept, môže poveriť rovno jeho autora aj samotnou realizáciou alebo môže urobiť ďalšiu súťaž na výrobu tohto konceptu.

„My radi poskytneme vo verejnom záujme náš vysielací priestor, či je to na Jednotke, Dvojke alebo Trojke,“ doplnil Rezník.

„Dnes sme dostali návrh rozhlasovej kampane, ktorý nám prišiel z ministerstva kultúry pre jeho rozhlasovú podobu, kde v šiestich spotoch Michal Hudák diskutuje s jednotlivými osobnosťami. Momentálne pripravujeme túto kampaň na nasadenie do vysielania,“ dodal generálny riaditeľ.

Podľa neho je však potrebné zvážiť „timing“ tak, „aby sme neurobili viac škody ako úžitku, lebo vzhľadom na objem dostupných vakcín na Slovensku, keď veľa ľudí čaká na zaočkovanie a termíny sú obsadené dlho dopredu, aby sme nespôsobili nejaké negatívne reakcie.“