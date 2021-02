Krematóriá nestíhajú spopolňovať obete COVID-19, situáciu chcú riešiť s krízovým štábom

Zástupcovia krematórií začnú neúnosnú situáciu s počtom zosnulých riešiť s Ústredným krízovým štábom. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPAKS) Ladislav Stríž. Ten upozornil, že v dôsledku pandémie rastie počet mŕtvych a s tým súvisí vzrastajúci záujem pozostalých o spopolnenie zosnulých, v dôsledku čoho krematóriá nestíhajú.

Na Slovensku sa celkovo nachádza sedem krematórií, z ktorých je aktuálne v prevádzke šesť. V piatok 12. februára bolo totiž zastavené spopolňovanie zosnulých v krematóriu Nové Zámky. Podľa SAPAKS preto bude potrebné, aby sa situáciou začala zaoberať vláda. Aktuálne chýba napríklad krematórium v Banskej Bystrici, odkiaľ sú zosnulí prevážaní do Nitry alebo predtým do Nových Zámkov. Možné riešenie situácie vidí predseda asociácie v prípadnom spopolňovaní v okolitých krajinách.

SAPAKS zároveň žiada, aby boli pracovníci krematórií a pohrebníctiev zaradení do prvej línie v rámci očkovania proti ochoreniu COVID-19. „Pohrebné služby potrebujú pomoc. Denne pribúda 100 alebo 110 mŕtvych. To už je množstvo, ktoré tu nikdy nebolo,“ povedal Stríž. Hlavný hygienik by mal podľa neho tiež zvážiť zvýšenie počtu ľudí, ktorí sa môžu na pohrebe zúčastniť. Pohrebným službám sa bežne stáva, že na pohreb príde väčšie množstvo ľudí a úlohou pohrebných služieb nie je vyháňať ich z pohrebného obradu.