Kremeľ zverejnil zoznam výnimiek čiastočnej mobilizácie, odborníkov znepokojuje utajený paragraf Putinovho dekrétu

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zoznam povolaní, ktoré budú oslobodené od „čiastočnej mobilizácie“, ktorú v stredu ráno oznámil tamojší vodca Vladimir Putin s cieľom podporiť vojenské ťaženie na susednej Ukrajine.

Mladí muži utekajú z Ruska

Ako referuje spravodajský web BBC, mobilizácia sa nebude týkať pracovníkov v oblasti informačných technológií, bankárov a novinárov pracujúcich pre štátne médiá. Minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že zmobilizovať chcú 300-tisíc občanov.

Plány na posilnenie ruskej armády, ktoré sú spolu s „pseudoreferendami“ na okupovaných územiach najväčšou eskaláciou vojny od jej začiatku, spôsobili, že ľudia sa snažia utiecť z Ruska, aby sa vyhli odvedeniu.

Na internete sa rýchlo šíria zábery kolón na hraničných priechodoch do Gruzínska, Fínska či Kazachstanu. Prakticky okamžite po vyhlásení mobilizácie neboli dostupné letenky do tzv. bezvízových krajín, a to napriek tomu, že ich ceny raketovo vyleteli nahor.

Výnimky z mobilizácie

Ruské ministerstvo obrany v piatkovom oznámení o výnimkách uviedlo, že zamestnávatelia musia zostaviť zoznam pracovníkov, ktorí spĺňajú kritériá, a predložiť ho úradom.

Akceptovalo však, že niektorých sektorov by sa mobilizácia nemala týkať, aby sa „zabezpečila činnosť špecifických odvetví a ruského finančného systému“.

Ruská politologička Jekaterina Schulmannová i ďalší odborníci predtým poukázali na to, že hoci dekrét „popisuje mobilizáciu ako čiastočnú“, nestanovuje žiadne parametre tejto čiastočnej mobilizácie.

Jeden paragraf dekrétu navyše zostáva utajený. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že sa týka celkového počtu Rusov, ktorí by mohli byť zmobilizovaní do armády, no nemožno ho zverejniť.